Microsoft'un Konsol Tutkusuna Eski Xbox Başkanından Zehir Gibi Yanıt

Eski Xbox ve Blizzard yöneticisi Mike Ybarra, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaptığı açıklamayla Microsoft'un el konsolu üretme fikrine karşı çıktı ve bunun bir hizmetten ziyade "halkla ilişkiler" adımı olduğunu vurguladı.

Microsoft, şu sıralar taşınabilir bir Xbox konsolu çıkarmak niyetinde. Özellikle Nintendo Switch 2'nin de çıkışıyla bu pazar son dönemde oldukça hareketli. Microsoft'un geride kalmamak istediği düşünülse de, eski Xbox patronunun konuya bakış açısı, beklenenden epey farklı oldu.

If true, 100% the correct path in my opinion.



So many devices out there and with SteamOS on 3rd party devices now, none of this made any sense to me other than a reaction to fill some void in a HW strategy (aka: PR play).



Given the new Xbox focus (leaving this debate outside… https://t.co/CXu1GqDnP4