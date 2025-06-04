Microsoft'un Konsol Tutkusuna Eski Xbox Başkanından Zehir Gibi Yanıt

Eski Xbox ve Blizzard yöneticisi Mike Ybarra, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaptığı açıklamayla Microsoft'un el konsolu üretme fikrine karşı çıktı ve bunun bir hizmetten ziyade "halkla ilişkiler" adımı olduğunu vurguladı.

Microsoft, şu sıralar taşınabilir bir Xbox konsolu çıkarmak niyetinde. Özellikle Nintendo Switch 2'nin de çıkışıyla bu pazar son dönemde oldukça hareketli. Microsoft'un geride kalmamak istediği düşünülse de, eski Xbox patronunun konuya bakış açısı, beklenenden epey farklı oldu.

If true, 100% the correct path in my opinion.



So many devices out there and with SteamOS on 3rd party devices now, none of this made any sense to me other than a reaction to fill some void in a HW strategy (aka: PR play).



Given the new Xbox focus (leaving this debate outside… https://t.co/CXu1GqDnP4 — Mike Ybarra 🎮 (@Qwik) May 30, 2025

"Switch 2 Varken Neden Rekabete Giriyorsunuz?"

Ybarra, attığı tweet'te şuna vurgu yaptı: Piyasada zaten birçok el konsolu var. SteamOS platformunun son dönemdeki başarısı ve Windows'u geride bırakması buna bir örnek. Üstelik Switch 2'nin piyasaya çıkmadan tükenmesi, pahalı oyun paketlerine rağmen peynir ekmek gibi satış yapıyor olması, Microsoft'u bu konudan caydıracak ana etkenler olmalıydı.

Ancak Microsoft, odak noktası olan oyunu kaybetti ve donanım kısmındaki ısrarını sürdürüyor. Ybarra ise, Microsoft'un yeni nesil, büyük kitlelere hitap edecek muhteşem oyunlar yaparak bu oyunların yeni topluluklarına önem vermesi gerektiğini vurguluyor.

Microsoft El Konsolu Beklentileri Karşılar Mı?

Sosyal medya, Microsoft'un bu adımı konusunda ikiye bölündü. Kimileri sektörde yeni bir nefesin varlığının dengeleri değiştireceğine inanıyor, kimileri ise Microsoft'un agresif para kazanma stratejilerine bir yenisini eklediğini düşünüyor. Taşınabilir Xbox konsolunun, geniş oyun yelpazesi kozuyla birleşmesinin isabetli olacağını düşünenler de var. Ancak geri kalan kesim, diğer konsolların zaten bunu yaptığını söylüyor.

Siz ne dersiniz? Yorumlara bekliyoruz.