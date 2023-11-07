Asus RTX 4090 ROG Matrix, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Türkiye'de Satışta!

Şu an piyasanın en güçlü ekran kartı olan RTX 4090'ın en güçlü modeli Asus RTX 4090 ROG Matrix, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Normalde bir RTX 4090'ın fiyatı 1.600 dolar olarak belirlenmiş olsa da Asus bu yeni ekran kartı için 3.600 dolar ödeme talep ediyordu. Bu nedenle Türkiye'de satışa sunulması pek beklenmeyen model İtopya aracılığıyla satışa sunuldu.

Asus RTX 4090 ROG Matrix, 139.999 TL Fiyat Etiketiyle Satışta!

Hem Asus'un ürettiği hem de dünyanın en güçlü ekran kartı olan bu kart, İtopya'da 139.999 TL fiyat etiketiyle satışta. Soğutma kısmında sıvı metal kullanılan bu kart, 2.7 GHz gibi yüksek saat hızlarına da ulaşabiliyor.

Soğutma performansı konusunda Asus serisi kartlar her zaman en başarılılardan biri olsa da bu kartla birlikte firmanın iddiasına göre bu durum da zirveye taşınıyor. Üç fanlı 360 mm soğutma radyatörü bulunan kartın RGB fanları da şık görünümüyle dikkat çekiyor.

Peki siz Türkiye'de 139.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan bu modeli satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.