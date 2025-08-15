ASUS'un Enteresan Tasarımlı "Sıfır Ses" Ekran Kartları Ortalığı Yıktı

ASUS, RTX 5060 serisine yeni modeller eklediğini duyurdu: RTX 5060 ve 5060 Ti sahneye çıkıyor. Bu iki kartın "0 desibel" moduna sahip olmasının yanı sıra, inci gibi bembeyaz ve kompakt tasarımı da öne çıkıyor ve kasalarında estetik arayan oyunculara hitap ediyor. Beyaz ekran kartı serisine "Dual White Edition" adı veriliyor. Beyaz renkli donanım bileşenleri, özellikle Asya pazarlarında büyük ilgi görüyor.

ASUS Dual White Edition RTX 5060 Serisi Özellikleri

Yeni serinin en dikkat çeken yönü, tamamen sessizliğe odaklanıyor olması. Yeni seride 2.5 slot genişliğinde çift fanlı soğutma sistemi veyine çift BIOS desteği bulunuyor. Bu sayeede hem sessiz, hem de serin bir oyun seansı gerçekleştiriliyor.

Modellerin "overclock" versiyonu da bulunuyor ve frekansı 2.565 MHz'e kadar uzanıyor. Standart modellerde ise bu değer 2.527 MHz kadar. ASUS'un GPU Tweak III yazılımı sayesinde hız aşırtma işlemi kolayca gerçekleştiriliyor.

NVIDIA'nın Blackwell mimarisini temel alan RTX 5060 serisinde PCIe Gen 5 arayüzü bulunuyor. Yine tüm modellerde 128-bit bellek veri yolu ve 448 GB/sn bant genişliğine sahip 8 GB GDDR7 bellek bulunuyor. Son olarak bu kartlar, DLSS 4 ile çok kareli üretim (Multi Frame Generation) gibi yapay zekâ destekli teknolojilerden nasipleniyor.

ASUS RTX 5060 ve RTX 5060 Ti Fiyatı

ASUS'un küçük kasalar için tasarladığı RTX 5060 serisi, Ti modellerinde 8 GB ve 16 GB bellek seçenekleriyle geliyor. Bu estetik donanımlar için resmi fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Sektör tahminleri, RTX 5060 serisinin genel fiyatlandırmaya uyarak 300 dolar (₺12,268 yaklaşık) bandında olacağını gösteriyor.