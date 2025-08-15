Intel'in Yeni İşlemcisi AMD Ryzen 9'u Terletecek

Yılın son çeyreğine iddialı bir şekilde giren Intel, Core Ultra 300 serisi işlemcilerine yenisini ekliyor. Oyunlarda %10'a kadar uzanan performans artışıyla dikkat çeken Core Ultra 9 385K, serinin en güçlü işlemcisi olarak öne çkıyor. Intel'in özel mimarisi sayesinde inanılmaz saat hızlarına ulaşılıyor ve AMD'nin 3D V-Cache teknolojili Ryzen 9 9950X3D gibi rakiplerini geride bırakamasa da bu işlemciye meydan okuyor.

Core Ultra 9 385K İşlemci Performansı

Intel, Core Ultra 9 385K işlemcisini Arrow Lake Refresh mimarisiyle geliştirdi. Oyun tarafında yüksek kare hızlarına ulaşabilmesi için çekirdek tasarımı baştan aşağıya değiştirildi. Böylece ulaşılan saat hızları 6.0GHz'ye kadar çıktı. Dahası, güç tüketimi konusunda da verimli bir tablo çiziyor ve ısı yönetiminde kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. TDP seviyesi 125W'da sabit kaldı.

AMD Ryzen 9 Daha Yüksek İşlem Gücüne Sahip

AMD'nin 3D V-Cache teknolojili Ryzen 9 9950X3D işlemcisi halen açık ara güçlü. Sebebi ise AMD'nin 16 çekirdekli 32 izlek sunan Zen 5 tabanlı işlemcilerinin yüksek işlem gücü sağlıyor olması. Intel'in işlemcisi şu an bu seviyede değil. Çok iş parçacıklı görevlerde AMD çok daha yüksek performans sunuyor. Özellikle ağır render performansı isteyen görevler için biçilmiş kaftan.

Intel Core Ultra 9 385K Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lansman tarihi henüz belli olmadığı için Intel Core Ultra 9 385K satış fiyatı hakkında kesin bir bulguya ulaşmak zor. Yapılan tahminler, Intel Core Ultra 9 385K fiyatının 650 ila 700 dolar (₺26,581-₺28,625) civarında olacağını gösteriyor.