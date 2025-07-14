Bu Ekran Kartının Fiyatına Karayip'ten Ada Satın Alınıyor!

Normalde 2.000 dolara satılan ASUS RTX 5090 (130-170 bin TL arasında satılıyor) özel altın kaplama tasarımıyla çıtayı ulaşılması zor bir noktaya yükseltti. Ama bu ekran kartı sadece altın kaplama değil, gerçekten içinde 11 kilogram ağırlığında altın barındırıyor.

Bu ekran kartı modelini piyasada bulmak gerçekten çok zor, o yüzden bazıları ikinci el olarak 3.500 dolar ödemeye bile razı geliyor. Ham hali bile bulunmaz Hint kumaşı gibi değerliyken, altın kaplama versiyonuna biçilen fiyat haliyle dudak uçuklatıyor.

Kart sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazıları ise bunu üretme zahmetine girmenin bile saçma olduğunu düşündü. Üstelik fiyatın, ASUS'un 6,5 gram altın kullanılarak tasarlanmış modeline biçilen fiyatla uzaktan yakından alakası yok.

ASUS RTX 5090 Altın Kaplama Özel Ekran Kartı Fiyatı

ASUS'un Astral serisine kattığı bu yeni özel model, "Real Gold Edition" versiyonuna sahip. Halihazırda dört fanlı hava soğutmalı yapısı ile dikkat çekerken, tam 7,2 kiloluk ağırlığıyla "ben dikkat çekmek için buradayım" demekten geri kalmıyor. 7,2 kilonun yaklaşık 5 kilosu tamamen altın. Fanlar hariç soğutucu bloklar ve dış yüzeyin tamamı altınla kaplı. Ürünün amacı soğutmak değil, gösteriş.

ASUS'un RTX 5090 Dhahab Edition versiyonu 10.000 dolardı. Real Gold Edition ise tam tamına 500.000 dolar. Altının kilo fiyatı ise yaklaşık 100.000 dolar.

ASUS RTX 5090 Ne Zaman Satılacak? Kim Satın Alacak?

Şirket geçmişte de sınırlı sayıda veya gösteri amaçlı parçalar üretmişti. Bu kartın satılıp satılmayacağı ise net değil. Muhtemelen yalnızca gövde gösterisi yapacak ya da yüksek profilli bir koleksiyonerin vitrini süsleyecek. Kartı satın alanın bir sisteme yerleştirip yüksek ayarlarda Red Dead Redemption 2 oynaycak hali yok tabii.

Ama 500 bin dolarlık bir bütçeye Karayip'lerden bir ada satın alabiliyor olmanızın yanı sıra yayın yapacak stüdyo kurabilir, en üst düzey toplama bilgisayarlardan ihtiyacınız olmayacak kadarını alabilirsiniz.