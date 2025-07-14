Steam Deck'e Çok Güçlü Rakip Geldi: Fiyatı Çok Uygun

Microsoft ve ASUS'un ortak çalışmasıyla ortaya çıkan Windows 11 temelli bir el bilgisayarı olarak nitelendirilebilen Xbox Ally, rakipler arasında ciddi bir fiyat rekabeti başlatacak. Xbox Ally ve Xbox Ally X modelleri için fiyatlar, ASUS'un resmi sitesindeki meta verilerinde ortaya çıktı.

Xbox Ally ve Xbox Ally X Fiyatı (Sızıntı)

Xbox Ally varyantı, Z2A işlemcisi ve 16 GB RAM'e sahip olacak. 512 GB SSD depolama alanıyla gelecek bu model 599€ (yaklaşık, vergisiz hali 28.150,30₺) fiyatla satılacak. Daha gelişmiş Z2 Extreme işlemcisi, 24 GB RAM'i ve 1 TB SSD donanımı ile Xbox Ally X ise 899€ (yaklaşık, vergisiz hali 42.254,26₺).

Valve Steam Deck resmi olarak ülkemizde satılmıyor, ancak ithalatçı garantili 64 GB versiyonu 57.000₺'ye bulunabiliyor.

Z2 serisi APU'lar ile çalışan cihazlardan Xbox Ally X, özellikle Z2 Extreme işlemcisi, 24 GB RAM ve 1 TB SSD ile donatılmış olması sayesinde yüksek performans vadediyor. Yani sadece daha ucuz olması değil, piyasadaki en güçlü taşınabilir konsollardan biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Üstelik Microsoft bu cihazı normal Windows işletim sistemi gibi güncelleme garantisi veriyor. Dahası, Microsoft'un oyun platformlarıyla derin entegrasyona sahip olmasıyla da oyun yelpazesi oldukça geniş.

Valve Steam Deck Alternatifi Xbox Ally Serisi Çıkış Tarihi

ASUS ve Microsoft'un geliştirdiği Xbox Ally ve Xbox Ally X konsollarının ne zaman çıkacağı belli değil ama sonbahar aylarında satışa sunulabileceği düşünülüyor. Tanıtım ise Gamescom 2025 etkinliğine denk getirilebilir. Bu da Ağustos-Eylül arası bir takvime tekabül ediyor. Tabii bunlar sadece söylenti. Şu sıralar donanım kısmında yenilik yapmaya çalışan Microsoft, bu konuda fazla oyalanmayı tercih etmeyecektir.

Steam Deck 2 AMD İşlemcisiyle Geliyor

Kağıt üstünde özellikler oldukça güçlü ama son söz, oyuncular tarafından bizzat denendikten sonra söylenecek. Geçen süre zarfında Valve'in de eli armut topluyor değil. Steam Deck, taşınabilir oyun konsolu pazarını açık ara domine ediyor ve yeni konsolu Steam Deck 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son sızıntılar, Steam Deck 2'de AMD Aerith Plus işlemcisi kullanılacak. Böylece zaten üstün olan performansını daha da yükseltecek.

Steam Deck 2 ne zaman çıkacak belli değil. Ama sektördeki konumunu kolay kolay rakiplere bırakmayacağı kesin.