ASUS'un Altın Kaplamalı ROG Astral'ı Elektrik Faturasını Kira Kadar Kabartacak

ASUS'un özel Dhahab Edition tasarımı, Ortadoğu'nun çölden yükselen modern siluetini grafik kartına yansıtıyor. Ancak bu kartın altın kaplaması yalnızca estetik değil; 6.5 gramlık saf altın kaplama, dört fanlı soğutma ve 3593 TOPS yapay zeka performansı ile bu model, hem koleksiyonculara hem de performans canavarlarına hitap ediyor.

Yeni nesil Blackwell mimarisiyle donatılan kart, NVIDIA'nın GeForce RTX 50 serisinin tüm AI ve ray tracing nimetlerinden faydalanıyor. DLSS 4 ve Reflex 2 gibi özellikleriyle de oyunlarda yüksek kare hızları ve düşük gecikme sağlıyor. Gelin bu özel kartın tüm detaylarına beraber inelim.

4 Fanlı GPU Tasarımı

Astral 5090, ASUS'un ilk kez kullandığı dört fanlı tasarımı sağ olsun; %20 daha fazla hava akışı sağlıyor. Faz değişimli termal ped, özel buhar odası ve MaxContact teknolojisi sayesinde ısıl verimlilik ciddi şekilde artırılmış. Bu da daha yüksek saat hızları ve daha sessiz çalışma demek oluyor.

NVIDIA Studio sürücüleri ve Broadcast gibi araçlarla içerik üreticiler için de müthiş bir seçenek olan bu kart, özellikle AI tabanlı iş akışlarını hızlandırmak isteyenler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkmakta. GPU Tweak III yazılımıyla da kullanıcıya voltajdan fan kontrolüne kadar her detayı ayarlama şansı veriyor. FanConnect II sistemiyle ise kasadaki fanları da ekran kartına senkronize edebiliyorsunuz.

Kartın güç dağıtımı ise sıradan çözümleri aşıyor ve %35 daha fazla tolerans vaat ediyor. 80A MOSFET'ler, Auto-Extreme üretim süreci ve koruyucu PCB kaplaması da var, bu da kartın uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Altın Kaplama Asus Dhahab Edition Fiyatı

Henüz fiyat açıklanmadı ama saf altın kaplama, üst düzey performans ve koleksiyon değeri göz önüne alındığında, ROG Astral 5090 Dhahab Edition'ın ucuz bir fiyatla çıkış yapmasını beklemeyin.

Üstelik iş sadece GPU'yu almakla da bitmiyor. Böylesine nadide ve güçlü bir kartı çalıştırmak için de güçlü bir kaynak gerekiyor. ASUS, bu kartı beslemek için ROG Thor III 1600W gibi üst düzey PSU'ları öneriyor. Karttaki "GPU-First" adlı güç dengeleme teknolojisi sayesinde kartın aşırı yüklenmesi gibi durumlarda bile voltaj kararlılığında oynama görülmüyor.