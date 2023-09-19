ASUS, Patent İhlali Sebebiyle Samsung'a Dava Açtı!

DigiTimes'ın hazırladığı rapora göre Tayvan merkezli teknoloji şirketi ASUS, kablosuz iletişim teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung'a dava açtı. Davanın Samsung ile patent lisans ücretleri konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine açıldığı söylendi.

ASUS'un akıllı telefon sektöründeki rolü dikkate alındığında davanın şirketin aleyhine sonuçlanacağıyla ilgili birçok eleştiri yapıldı.

4G/5G Patent İhlali İddiası!

ASUS, sahibi olduğu 4G/5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung'a dava açtı. Özellikle Galaxy Z Flip 5 modelinin de dahil olduğu çok sayıda Samsung imzalı telefonda, 4G/5G odaklı kablosuz iletişim patentlerinin ihlal edildiği iddia edildi.

Bu dava, Teksas'ın doğu bölgesindeki Samsung Electronics aleyhine açıldı. 4G/5G patenti, markanın tüm patentlerinin sahibi olan ASUS Technology Licensing ve Innovative Sonic Limited tarafından sunuldu.

ASUS'un "kablosuz iletişim sisteminde yapılandırılmış bir kaynağı kullanarak iletimi iyileştirmeye yönelik bir yöntem ve aparatı" olarak tanıttığı 4G/5G patenti, kimilerine göre standart bir temel patent. Bu sebeple davanın sonuçlanması belki de yılllar alabilir.

Eğer dava Samsung'un aleyhine sonuçlanırsa ASUS bu dava sonrasında Samsung’dan ciddi bir lisans parası alabilir. Bir başka seneçenek ise davanın öncü bir anlaşma ile erkenden sona erdirilmesi olabilir.

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