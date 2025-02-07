ASUS Yeni OLED Monitör Serisini Türkiye'de Düzenlediği Etkinlikte Tanıttı
ASUS Türkiye, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni OLED monitör modellerini tanıttı. Özellikle oyunculara hitap eden monitörler beğeni topladı.
ASUS, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son zamanlarda genellikle yapay zeka destekli laptop modelleriyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise OLED panelleriyle dikkat çeken yeni oyuncu monitörlerini tanıttı.
ASUS Yeni OLED Monitörlerini Tanıttı
ASUS, Türkiye'deki kullanıcılarına sunacağı en yeni OLED monitör modellerini tanıttı. Tamindir olarak bizim de katıldığımız etkinlikte şirket, ROG Swift OLED PG27UCDM, XG27AQDMG ve ROG Swift OLED PG27AQDP gibi modellere ek olarak profesyonellere yönelik ProArt Display OLED PA32UCDM ve taşınabilir kullanım için geliştirilen ZenScreen Duo OLED MQ149CD gibi monitörlerle karşımıza çıktı.
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ROG Swift OLED PG27UCDM
- 27 inç 4K OLED oyuncu monitörü
- 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi
- DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve USB-C bağlantıları
- DisplayHDR 400 True Black desteği
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ROG Swift OLED PG32UCDP
- 32 inç 4K WOLED panel
- 4K 240 Hz veya FHD 480 Hz çift mod desteği
- ROG AI Assistant özellikleri
- Micro Lens Array Plus (MLA+) ile %15 daha parlak ekran
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ROG Swift OLED PG34WCDM
- 34 inç 800R kavisli ultra geniş OLED ekran
- 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi
- DisplayHDR True Black 400 uyumluluğu
- G-SYNC desteği, akıllı KVM özelliği
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ROG Swift OLED PG27AQDP
- Dünyanın ilk 1440p 480 Hz oyuncu monitörü
- 26,5 inç parlama önleyici WOLED panel
- RWGB alt piksel düzeniyle net metin görüntüleme
- AI Assistant ile oyun içi gelişmiş özellikler
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ROG Swift OLED PG32UCDM
- 32 inç 4K OLED oyuncu monitörü
- 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi
- 1000 nit maksimum parlaklık, QD-OLED panel
- OLED Anti-flicker ve Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojileri
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ROG Strix OLED XG27AQDMG
- WOLED oyuncu monitörü
- Önceki nesillere göre %20 daha parlak ekran
- Titreşim Önleme Teknolojisi ile daha akıcı görüntü
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ROG Strix OLED XG27ACDNG
- 26,5 inç 2560 x 1440 QD-OLED panel
- 360 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi
- AI Visual ile ekran içeriğine göre en iyi ayarları otomatik belirleme
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ProArt Display OLED PA32UCDM
- 31,5 inç 4K UHD QD-OLED panel
- DCI-P3 renk gamının %99'unu kapsayan yüksek renk doğruluğu
- Ortalama ΔE < 1 renk sapmasıyla profesyonel renk doğruluğu
- HDR10 ve HLG desteği
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ZenScreen Duo OLED MQ149CD
- 14 inç 16:10 FHD çift OLED ekran
- 360° katlanabilir menteşe ile yatay ve dikey kullanım desteği
- 700 g ağırlığında taşınabilir tasarım
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