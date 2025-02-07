ASUS Yeni OLED Monitör Serisini Türkiye'de Düzenlediği Etkinlikte Tanıttı

ASUS, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son zamanlarda genellikle yapay zeka destekli laptop modelleriyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise OLED panelleriyle dikkat çeken yeni oyuncu monitörlerini tanıttı.

ASUS Yeni OLED Monitörlerini Tanıttı

ASUS, Türkiye'deki kullanıcılarına sunacağı en yeni OLED monitör modellerini tanıttı. Tamindir olarak bizim de katıldığımız etkinlikte şirket, ROG Swift OLED PG27UCDM, XG27AQDMG ve ROG Swift OLED PG27AQDP gibi modellere ek olarak profesyonellere yönelik ProArt Display OLED PA32UCDM ve taşınabilir kullanım için geliştirilen ZenScreen Duo OLED MQ149CD gibi monitörlerle karşımıza çıktı.

ROG Swift OLED PG27UCDM 27 inç 4K OLED oyuncu monitörü 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve USB-C bağlantıları DisplayHDR 400 True Black desteği

ROG Swift OLED PG32UCDP 32 inç 4K WOLED panel 4K 240 Hz veya FHD 480 Hz çift mod desteği ROG AI Assistant özellikleri Micro Lens Array Plus (MLA+) ile %15 daha parlak ekran

ROG Swift OLED PG34WCDM 34 inç 800R kavisli ultra geniş OLED ekran 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi DisplayHDR True Black 400 uyumluluğu G-SYNC desteği, akıllı KVM özelliği

ROG Swift OLED PG27AQDP Dünyanın ilk 1440p 480 Hz oyuncu monitörü 26,5 inç parlama önleyici WOLED panel RWGB alt piksel düzeniyle net metin görüntüleme AI Assistant ile oyun içi gelişmiş özellikler

ROG Swift OLED PG32UCDM 32 inç 4K OLED oyuncu monitörü 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi 1000 nit maksimum parlaklık, QD-OLED panel OLED Anti-flicker ve Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojileri

ROG Strix OLED XG27AQDMG WOLED oyuncu monitörü Önceki nesillere göre %20 daha parlak ekran Titreşim Önleme Teknolojisi ile daha akıcı görüntü

ROG Strix OLED XG27ACDNG 26,5 inç 2560 x 1440 QD-OLED panel 360 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi AI Visual ile ekran içeriğine göre en iyi ayarları otomatik belirleme

ProArt Display OLED PA32UCDM 31,5 inç 4K UHD QD-OLED panel DCI-P3 renk gamının %99'unu kapsayan yüksek renk doğruluğu Ortalama ΔE < 1 renk sapmasıyla profesyonel renk doğruluğu HDR10 ve HLG desteği

ZenScreen Duo OLED MQ149CD 14 inç 16:10 FHD çift OLED ekran 360° katlanabilir menteşe ile yatay ve dikey kullanım desteği 700 g ağırlığında taşınabilir tasarım



Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ASUS'un yeni OLED monitör modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinzii yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.