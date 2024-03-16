ASUS Uygun Fiyatlı GeForce RTX 3050 Modelini Tanıttı!

ASUS, GeForce RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip düşük profilli bir varyantını tanıttı ve kompakt PC'ler için mükemmel hâle getirdi.

Firma, BRK serisi altında yeni piyasaya sürülen GeForce RTX 3050 6GB ile piyasaya daha küçük bir varyant kazandırdı. Yeni RTX 3050 modeli, GeForce GTX 1050 ve GTX 1650 kullanan tüketicilere mükemmel bir nesil yükseltmesi sağlamak amacıyla RTX yeteneklerini deneyimlemek isteyen oyuncular için mükemmel bir seçim.

Teknik özelliklere gelince, ASUS BRK GeForce RTX 3050, saat hızlarında ve yerleşik çekirdeklerde yapılan belirli kesintilerle birlikte 70W TDP ile birlikte geliyor ve onu nasıl kullanmayı düşündüğünüze bağlı olarak bu yeni ekran kartını giriş-orta seviye bir GPU olarak piyasaya sürüyor.

ASUS BRK GeForce RTX 3050 6GB Teknik Özellikleri

NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors: Yepyeni Ampere SM, 2 kat daha fazla FP32 verimi ve gelişmiş güç verimliliği sunar.

2. Nesil RT Çekirdekleri: 1. nesil RT Çekirdeklerinin 2 katı verimin yanı sıra yepyeni bir ışın izleme performansı seviyesi için eş zamanlı RT ve gölgelendirme deneyimini yaşayın.

3. Nesil Tensör Çekirdekleri: Yapısal seyreklik ve DLSS gibi gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ile 2 kata kadar daha fazla verim elde edin. Bu çekirdekler, oyun performansında büyük bir artış ve yepyeni yapay zekâ özellikleri sunar.

IP5X toz direnci, daha iyi dayanıklılık için partikül girişine karşı koruma sağlar.

Çift bilyalı fan yatakları, kovanlı yatak tasarımlarına göre iki kata kadar daha uzun ömürlü.

2 yuvalı tasarım, küçük kasalarda üstün performans için uyumluluğu ve soğutma verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Auto-Extreme teknolojisi güvenilirliği artırmak için otomasyonu kullanır.

GPU Tweak III sezgisel performans ayarlama, termal kontroller ve sistem izleme sağlar.

ASUS'un modelinin kendisine gelince, düşük profilli bir modelden bekleyeceğiniz gibi olağanüstü bir şey olmayan kompakt bir çift fan tasarımı ile birlikte geliyor.

Bu özel varyant, iyi bir GPU performansına sahip düşük güç seçeneğini tercih eden tüketiciler veya mini-ITX yapıları için ya da genel olarak kompakt bir GPU seçeneği arayanlar için gerçekten uygun bir seçenek olacak. Bununla birlikte, "boyut küçültme" ile birlikte, sonuçta düşük profilli bir model olduğu için performanstan da ödün vereceğinizi belirtmek önemli.

Peki siz bu yeni GeForce RTX 3050 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.