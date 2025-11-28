ASUS Uygun Fiyatlı Monitör Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Bütçe dostu monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS VA259HGA isimli yeni monitör hem bütçe dostu uygun fiyat etiketi hem de iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızına ve düşük tepki süresine sahip. Peki, ASUS VA259HGA neler sunuyor?

ASUS VA259HGA Özellikleri

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Panel Tipi: IPS

IPS Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Maksimum Parlaklık: 300 nit

300 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Tepki Süresi: 1 ms

1 ms En Boy Oranı: 16:9

16:9 Senkronizasyon Teknolojisi: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Kontrast Oranı: 1500:1

1500:1 Portlar: 1 x HDMI 1.4 1 x VGA Kulaklık Girişi PC Ses Girişi

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS VA259HGA, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 300 nit maksimum parlaklık ve 1 ms tepki süresi sunuyor. 16:9 en boy oranına sahip olan monitör 178 derecelik geniş bir görüş alanı sağlıyor. Monitör ayrıca aşırı ince çerçevelere sahip.

Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bütçe dostu monitör Adaptive-Sync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde görüntü yırtılması ve gecikme minimum seviyeye indiriliyor. Monitör, yüzde 99 sRGB renk gamı ve 1500:1 tipik kontrast oranı ile canlı ve keskin görüntüler sunuyor.

Monitörde TÜV Rheinland sertifikalı Flicker-Free ve Low Blue Light teknolojileri bulunuyor. Bu teknolojiler, uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyor. Dahili çift 2W hoparlöre sahip olan monitörün portları arasında bir adet HDMI 1.4, bir adet VGA, kulaklık girişi ve PC ses girişi mevcut. Monitör ayrıca 100 x 100 mm VESA duvar montaj desteği ile geliyor.

ASUS VA259HGA Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS VA259HGA için 610 yuan (3.664 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu monitör Çin'de satışa sunuldu. Siyah renk seçeneğine sahip olan monitörün diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.