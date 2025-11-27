300Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı

AOC, yeni oyun monitörü Q27G4SMN'yi tanıttı. AOC'nin web sitesinin Çin versiyonunda yer alan monitörün henüz bir fiyat etiketi ya da küresel çapta piyasaya sürülme tarihi olmasa da özellikleri açıklığa kavuştu. Yeni monitör özellikle yüksek çözünürlük, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi gibi özellikleri ile dikkatleri üzerinde topluyor.

AOC Q27G4SMN Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Çözünürlük: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Yenileme Hızı: 300Hz

300Hz Panel Teknolojisi: Mini LED sistemi

Mini LED sistemi Bölgesel Karartma: 1.152

1.152 HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 1000

VESA DisplayHDR 1000 Renk Derinliği: 10-bit renk (1.07 milyar renk) desteği

10-bit renk (1.07 milyar renk) desteği Video Girişleri: İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4

İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 Ses Bağlantısı: Bir adet ses çıkışı

Bir adet ses çıkışı Yükseklik Ayarı: 13 cm'ye kadar yukarı/aşağı hareket

13 cm'ye kadar yukarı/aşağı hareket Döndürme: -20 ila 20 derece sağa / sola

-20 ila 20 derece sağa / sola Dikey Kullanım: 90 derece döndürme

90 derece döndürme Eğme: -5 ila 23 derece öne / arkaya

27 inç ekran büyüklüğüne sahip Q27G4SMN oyun monitörü, 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 300Hz yenileme hızı sunuyor. Bu, saniyede 60 kare görmenize imkân tanıyan standart yenileme hızına kıyasla beş kat daha fazla kare görebileceğiniz anlamına geliyor. Bunun pek çok yerinde avantajını görmek mümkün.

Bu oyun monitörü ile eğer rekabetçi oyunlar oynayacaksanız büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Özellikle hızlı hareket edilen ve yoğun animasyon içeren çevrim içi oyunlarda düşmanların her hareketine anlık olarak tepki verebilmenize yardımcı olur. Her yeni kare çok daha hızlı bir şekilde ekrana geleceği için oyundaki hedeflerinizi mümkün olan en hızlı şekilde tespit edebilir ve onlara karşı harekete geçebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde tanıtılan AOC CU34G4Z monitörünün 240Hz yenileme hızı sunduğunu da belirtelim.

Klasik monitörlerde karanlık bir yerde geçen görüntüleri izlerken ekran hafifçe grileşir ve o karanlık hissiyatı tamamen geçmez ancak bu monitörün sahip olduğu mini LED sistemi, ekranın siyah olması gereken kısımlarındaki LED'leri tamamen kapatarak ekranın zifiri karanlık olmasına olanak tanıyor. 1.152 bölgesel karartma teknolojisi sayesinde siyahlar daha belirgin, aydınlık kısımlar ise daha parlak olması ile öne çıkıyor.

Q27G4SMN, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip. Ayrıca siyah oranını iyileştirmek için dört farklı bölgesel karartma modu sunuyor. Renk doğruluğunu arttırmak için Quantum Dot ekran teknolojisini kullanıyor. Yüzde 97 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsayarak daha canlı renkler elde etmenize olanak tanıyor. Bununla birlikte 10-bit renk (1.07 milyar renk) desteği sağlıyor.

Monitörde iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir adet DisplayPort 1.4 girişi ve bir ses çıkışı yer alıyor. Monitörü standdan ayırmak için herhangi bir araca ihtiyacınız olmuyor. Çok kolay bir şekilde çıkarılabildiği için kurulumu da bir hayli kolay hâle geliyor.

Oyun monitörü, 13 santrimetreye kadar yukarı ya da aşağı harkeet ettirebiliyorsunuz. -20 ila 20 derece sağa ve sola döndürebilir, 90 derece döndürerek dikey şekilde kullanabilir , -5 ila 23 derece dikey eksende öne ya da arkaya eğebilirsiniz. Bu arada monitörün 13 santimetreye kadar yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirilebildiğini de belirtelim.