OLED Ekranlı Laptop Tanıtıldı! Güçlü İşlemci, Uzun Pil Ömrü ve Dahası
ASUS Vivobook Pro 14 (M5450) tanıtıldı. Yeni laptop, güçlü bir işlemci, OLED ekran, 32 GB'a kadar RAM sunuyor. İşte merak edilen bütün detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- ASUS Vivobook Pro 14 için (M5450) 7.499 yuan (53 bin 843 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Yeni dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen AI 9 H 465 işlemcisiyle geliyor. 16 GB ve 32 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıları karşılayan cihazın depolama tarafındaysa 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.
- Cihaz, 2880 x 1800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.100 nit maksimum parlaklık sunan 14 inçlik OLED ekrana sahip.
ASUS, Vivobook Pro 14 serisine bir yeni model daha ekledi. M5450 modeli, AMD işlemci ve OLED ekranla birlikte geliyor. Daha çok hafif dizüstü bilgisayar arayanlara ihtap eden model, iki farklı RAM ve depolama seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor. IceCool Pro soğutma sistemine de sahip.
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) Özellikleri Neler?
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 H 465
- Mimari: AMD Zen 5
- Çekirdek / İş Parçacığı: 10 çekirdek / 20 iş parçacığı
- Maksimum İşlemci Hızı: 5,0 GHz
- NPU: XDNA NPU (50 TOPS'a kadar)
- GPU: Entegre AMD Radeon 880M
- RAM: 16 GB / 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Maksimum Depolama: 4 TB
- SSD Yuvası: 2 x M.2 2280
- Ekran: 14 inç OLED
- Çözünürlük: 2880 x 1800 piksel
- Yenileme Hızı: 120Hz
- Renk Gamı: %100 DCI-P3
- Tepki Süresi: 0,2 ms
- Maksimum Parlaklık: 1100 nit
- HDR: Destekleniyor
- HDR Sertifikası: DisplayHDR 1000
- Batarya: 80 Wh
- Soğutma: Asus IceCool Pro
- Fan: 75 mm
- Yüksek Performans Modu: 80 W'a kadar
- Hızlı Şarj: 30 dakikada yüzde 50'ye kadar
- Pil Ömrü: 27 saate kadar
- USB-A: 2 x USB 3.2
- USB-C: 1 x USB4, 1 × USB-C 3.2
- Görüntü Çıkışı: HDMI 2.1
- Ses: 3,5 mm kulaklık/mikrofon jakı
- Kalınlık: 17,9 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 1,39 kg
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) Ekran Özellikleri Neler?
ASUS Vivobook Pro 14 (M5450), 14 inçlik OLED ekranla geliyor. 2880 x 1800 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 0,2 tepki süresi sunuyor. Maksimum parlaklık oranı ise 1.100 nit olarak belirlenmiş durumda. Ekran teknolojisi, her pikselin kendi ışığını üretmesini sağlıyor. Bu sayede siyahlar gerçekten siyah görünüyor. Ayrıca renkler de daha canlı hâle geliyor. Öte yandan %100 DCI-P3 kapsamı da dikkat çekici. Ekran geniş bir renk gamını gösterebiliyor. Fotoğraf ve video düzenleme gibi işlerle uğraşıyorsanız daha fazla renk tonunu görerek kusursuz işler ortaya çıkarabilirsiniz.
Birçok 60Hz ekranlı dizüstü bilgisayarın aksine 120Hz ekranla gelen model, sayfaları kaydırırken çok daha akıcı hissettiriyor. Animasyonlar daha pürüzsüz hâle geliyor. Ayrıca oyunlarda da akıcı bir görüntü elde etmeyi mümkün kılıyor. 0,2 ms tepki süresi sayesinde çok fazla hareketlilik olan görüntülerde de iyi sonuçlar veriyor. 1.100 nit maksimum parlaklık değeri ise oldukça ideal seviyede. Güneşte ekran daha iyi görünecektir.
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) İşlemcisi Nedir?
Yeni model, AMD Ryzen AI 9 H 465 işlemci ve Radeon 880M GPU ile geliyor. İşlemci, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirmeyi, yazılım geliştirmeyi ve benzeri işlemlerde ideal performans sağlıyor. Radeon 880M GPU, harici bir ekran kartı olmadığı için 3D render ve yüksek grafik ayarlarında AAA oyunlar için aşırı iyi bir performans beklememek gerek.
Yine de Photoshop kullanımı olsun, orta düzeyde (çok ileri düzey işlemler içermeyen) video düzenleme olsun, bu tür senaryolarda iyi bir performans ortaya koyacaktır. Bu arada 50 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) performansı sayesinde Copilot+ desteğinden faydalanılabileceğini not düşelim. Birçok yapay zeka destekli işlem için bulut tabanlı çözüme gerek bırakmayacaktır.
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) Pil Ömrü Ne Kadar?
Cihaz, 80Wh batarya kapasitesine sahip. 27 saate kadar pil ömrü sunuyor. Daha çok ofis işleri için kullanacaksanız, örneğin Microsoft Word, PDF, internette gezinmeden ibaret bir kullanım alışkanlığınız varsa günü rahat çıkarması muhtemel. Tabii, çok fazla işlem gücü gerektiren işlemler gerçekleştirecek olanlarda daha farklı kullanım süresi söz konusu olabilir.
Öyle ki bu 27 saatlik pil ömrü, ASUS tarafından belirlenen test koşullarında görülen maksimum süre. Güç tüketimi ne kadar yüksek olursa pil ömrü de ona göre değişiklik gösterecektir. Bu arada en iyi yanlarından biri de şarj süresi. 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Dışarı çıkarken dizüstü bilgisayarını da yanına alanlar için önemli. Yarım saat önceden şarj ederseniz çok ciddi bir kullanım süresi elde edebilirsiniz.
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) Fiyatı Ne Kadar?
ASUS Vivobook Pro 14'ün (M5450) 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı ile gelen sürümü için 7.499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 53 bin 843 TL'ye denk. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle beraber 72 bin TL civarında olabilir.
ASUS Vivobook Pro 14 (M5450) Türkiye'de Satılacak mı?
ASUS, bu yeni modeli Çin'de Fearless adıyla tanıttı. Global pazarda ise Vivobook Pro adıyla sunuluyor. Türkiye'de ise markanın Vivobook serisinin modellerine ulaşmak mümkün. Bunu göz önünde bulunduracak olursak bu yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, bunun gerçekleşmesi birkaç ayı da bulabilir.
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Editörün Yorumu
ASUS Vibook Pro 14'ün (M5450) çok geniş bir kitleden ilgi göreceğini düşünüyorum. Sadece ofis işleri için değil, yazılımcılar ve içerik üreticilerinin de dikkatini çekeceği aşikâr. Ayrıca fotoğraf ve video düzenleyen, güçlü ama hafif bir dizüstü bilgisayar isteyenler için mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Ryzen aI 9 H 465'in 10 çekirdek ve 20 iş parçağı, çok iyi bir performans ortaya koyacaktır. Dizüstü bilgisayarda beklenen en iyi özellikleri (hafiflik, güçlü işlemci, canlı görüntü ve derin siyahlar, uzun pil ömrü) bir arada sunuyor. Doğru bir fiyatlandırma ile kesinlikle olumlu bir satış tablosu çizme potansiyeli var.