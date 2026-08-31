POCO F9 Ultra Kamerasıyla Bir İlke İmza Atacak! Bataryası da Çok Büyük
Xiaomi'nin güçlü özelliklere sahip telefonu POCO F9 Ultra için yeni bir gelişme söz konusu. Kısa bir süre önce modelin kamera ve batarya özellikleri açıklandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi kısa süre önce POCO F9 Ultra’nın tanıtım posterlerini paylaştı.
- Buna göre akıllı telefonda 200 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Öte yandan üründe 8.050 mAh kapasiteli bir pil yer alacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak.
- Xiaomi, POCO F9 Ultra’yı 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı resmi olarak açıklanacak.
Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı POCO F9 Ultra için yeni gelişmeler yaşandı. Amiral gemisi özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen akıllı telefonun kamera ve batarya detayları paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!
POCO F9 Ultra'nın Ana Kamerası Kaç Megapiksel Olacak?
Xiaomi kısa süre önce POCO F9 Ultra’nın tanıtım posterlerini paylaştı. Bu görsellerde akıllı telefonun ana kamerasının çözünürlüğü de yer alıyor. Buna göre modelde 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılacak. Bu değerin bir POCO modeli için şimdiye kadarki en yüksek kamera çözünürlüğü olduğunu söyleyebiliriz.
Kullanıcılar 200 megapiksel çözünürlük sayesinde net ve kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Bunun yanında henüz açıklanmasa da modelin 50 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine sahip olması söz konusu. Bunu biraz daha açarsak ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor.
POCO F9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?
Xiaomi, POCO F9 Ultra’nın batarya detaylarını da açıkladı. Şirkete göre telefonda 8.050 mAh kapasiteli bir pil yer alacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Öte yandan modelin 29 saatin üzerinde sosyal medya kullanımı vadettiği belirtiliyor. Cihazın ayrıca 12 saati aşan görüntülü görüşme süresi sunması da bekleniyor.
POCO F9 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 185Hz
- Ekran Parlaklığı: 4500 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ana Kamera: 200 MP
- Telefoto Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 8.050 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
POCO F9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Xiaomi, POCO F9 Ultra’yı 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı resmi olarak açıklanacak. Öte yandan POCO F8 Ultra’nın 63.722 TL’den satıldığını söyleyebiliriz. POCO F9 Ultra’nın daha iyi özelliklerle gelmesi beklendiği için yaklaşık 64.999 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulması ihtimaller dahilinde.
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Editörün Yorumu
POCO F9 Ultra amiral gemisi özellikleriyle gelmesi beklenen bir model olacak. 100.000 TL veya daha üzeri bir ödeme yapmak istemiyorsanız, POCO F9 Ultra sizin için uygun bir seçenek olabilir. Telefonun işlemcisi, kamerası, bataryası ve ekranı üst düzey özellikler sunuyor. Bence model kendi fiyat bandında satın alınabilecek en iyi seçeneklerden biri olacak.