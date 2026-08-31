Lenovo'nun Yeni Laptopu Tanıtıldı! 165Hz Ekran, RTX Grafik Kartı ve Dahası

Lenovo kısa bir süre önce 165Hz yenileme hızı sunan 15,3 inç ekran, Intel Core 5 205H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartıyla gelen LOQ Essential 15IRH11 dizüstü bilgisayarını globalde tanıttı. İşte Lenovo LOQ Essential 15IRH11’in özellikleri ve fiyatı!

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 15,3 inç

Ekran çözünürlüğü: 1.920 x 1.200 piksel

Ekran yenileme hızı: 165Hz

Ekran parlaklığı: 300 nit

Ekran en boy oranı: 16:10

Ekran Tipi: IPS

İşlemci: Intel Core 5 205H

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050

Ekran kartı belleği: 4 GB

RAM: 8 GB DDR5-5200

Depolama: 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0 SSD

Batarya: 60 Wh

Şarj adaptörü: 135W

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3

Klavye: Mor arka aydınlatmalı

Renk: Luna Grey

Lenovo LOQ Essential 15IRH11'de 15,3 inç boyutlarında, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan IPS bir panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 165Hz yenileme hızı bir dizüstü bilgisayar için oldukça başarılı. Bu sayede 120Hz'e kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Öte yandan IPS paneli de TN panellerin kronikleşmiş olan dar görüş açısı ve renk solması gibi sorunları yaşatmıyor.

Dizüstü bilgisayarda Intel Core 5 205H işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdeğe ve 12 iş parçacığına sahip bu donanımın yanı sıra kullanıcılara Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı sunuluyor. Bu iki donanım kombinasyonuyla birlikte oyunlarda ortalama üzeri bir performans elde edebiliyorsunuz.

Testlere göre Nvidia GeForce RTX 3050’nin dizüstü bilgisayar versiyonu Ghost of Tsushima’yı 1080p çözünürlükte orta grafik ayarlarında ortalama 45 FPS’te çalıştırabiliyor. Ekran kartı Cyberpunk 2077’de ise 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda ortalama 37 FPS sunuyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların iyi bir deneyim için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda tüm bunlara ek olarak 4 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ürünün piliyse 60Wh kapasitesinde ve 135W şarj adaptörüyle şarj olabiliyor.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo LOQ Essential 15IRH11'in fiyat etiketi 1.422 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 68.628 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde Lenovo Log marka laptoplar satılıyor. Bu doğrultuda LOQ Essential 15IRH11 de çok yakında Türkiye'ye gelebilir.

Editörün Yorumu

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 teknik özellikleri itibariyla orta-üst segmente hitap ediyor diyebilirim. Özellikle 165Hz yenileme hızı sunan IPS ekranı kullanıcıları memnun edecektir diye düşünüyorum. Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı da oyunlar için halen ideal gibi görünüyor. Tabii daha güçlü kartlar var ama yine de oyun oynamak istiyorsanız en azından şu an için sizi üzmez. Tüm bunlara rağmen fiyatının olması gerekenden biraz pahalı olduğunu düşünüyorum.