Fable'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı! Kaç GB Depolama Gerekiyor?

Fable'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca açık dünya aksiyon RPG oyunu Fable'In kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Fable'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i7‐6850K

AMD Ryzen 5 2600 / Intel i7‐6850K RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 / NVIDIA RTX 5050 / NVIDIA RTX 2060 / Intel A580

AMD Radeon RX 6600 / NVIDIA RTX 5050 / NVIDIA RTX 2060 / Intel A580 DirectX: Sürüm 12

Fable'ın minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun oynanabilmesi için en az AMD Radeon RX 6600, NVIDIA RTX 5050, NVIDIA RTX 2060 veya Intel A580 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Oyun için ayrıca en az AMD Ryzen 5 2600 ya da Intel i7‐6850K işlemcisi gerekecek. Bunların yanı sıra en az 12 GB RAM isteniyor.

Fable'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5‐11600KF

AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5‐11600KF RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT/ NVIDIA GeForce RTX 3060TI

AMD Radeon RX 6700 XT/ NVIDIA GeForce RTX 3060TI DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az AMD Radeon RX 6700 XTveya NVIDIA GeForce RTX 3060TI ekran kartı gerekecek. Oyunun oynanabilmesi için ayrıca en az AMD Ryzen 5 5600 veya Intel i5‐11600KF işlemcisine ihtiyaç duyulacak. Önerilen sistem gereksinimlerinde en az 12 GB RAM de isteniyor.

Fable Kaç GB?

Fable'ın sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 135 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli boş alan yoksa artık kullanmadığınız programları ve oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercihe debilirister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alan miktarını artırıyor.

Fable Fragmanı

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Fable, açık dünya aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Oyunda kendi karakteriğimizi oluşturup oldukça tehlikeli bir maceraya çıkacağız. Bu yolculukta çeşitli görevleri tamlamamız gerekecek. Oyunda verdiğimiz her karar, hikâyeinin gidişatını doğrudan etkileyecek.

Merakla beklenen oyunda kılıç gibi yakın dövüş silahlarının yanı sıra ok ve tüfek gibi menzilli silahlar da yer alacak. Hatta savaş esnasında büyüler de kullanabileceğiz. Fable dünyasında çok sayıda NPC ile karşılaşacağız. Kaliteli grafiklere sahip oyunda NPC'lerle arkadaş olabileceğiz, düşman olabileceğiz ve hatta evlenebileceğiz.

Fable Ne Zaman Çıkacak?

Playground Games tarafından geliştirilen Fable, 23 Şubat 2027 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyunun şu anda ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim. Merakla beklenen oyun Xbox, PlayStation ve Steam mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Bu arada oyun Xbox Game Pass Ultimate kütüphanesine eklenecek.

Fable'ın Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam'de 48.99 dolar (2.364 TL)

Steam'de 48.99 dolar (2.364 TL) Xbox Fiyatı: 2.999 TL

2.999 TL PlayStation Fiyatı: 2.999 TL

Editörün Yorumu

Aksiyon RPG türünü seven biri olarak Fable'ı uzun bir süredir merakla bekliyorum. Bu zamana kadar paylaşılan videoları göz önünde bulundurduğumda bu oyunun hem görsel hem de atmosfer açısından çok başarılı bir yapım olacağını düşünüyorum. 2027'de çıkacak oyun için minimum sistem gereksinimleri tarafında NVIDIA RTX 5050 ve RTX 2060'a yer verilmesi, oyunun geniş bir kitle tarafından deneyimlenebilmesi için ciddi bir çaba sarf edildiğini gösteriyor.