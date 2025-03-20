ASUS'tan Oyuncular İçin Yeni Dizüstü Bilgisayar! İşte Vivobook Pro 15 Özellikleri ve Fiyatı

En büyük bilgisayar üreticilerinden ASUS, yeni Vivobook Pro 15 modelini duyurdu. Özellikle grafik tasarımcıları ve oyuncular için tasarlanan bu cihaz, güçlü donanımıyla dikkat çekmeyi başardı. işte ASUS Vivobook Pro 15 özellikleri ve fiyatı...

ASUS Vivobook Pro 15 Özellikleri ve Fiyatı

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre dizüstü bilgisayar, Intel'in Core Ultra 9 285H işlemcisine sahip. Grafik kartı ise 6 GB VRAM'e sahip NVIDIA RTX 4050. Bu ekran kartının Ray Tracing ve DLSS 3 destekli olduğunu belirtelim.

Öte yandan 24 GB LPDDR5X RAM ile gelen ASUS Vivobook Pro 15'in maksimum depolama kapasitesiyse 2 TB olarak açıklandı. Farklı depolama alanı seçenekleri de mevcut. Öte yandan bilgisayar, 15.6 inç boyutunda OLED ekrana yer veriyor. 3K çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 0.2 ms tepki süresi sunuyor. Bunun yanında 500 nit tepe parlaklık bulunduğunu da söylemek gerekiyor.

Wi-Fi 6E, RJ-45 Ethernet ve Bluetooth 5 bağlantıyı destekleyen cihazın bağlantı noktaları ise Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C ve SD Kart Okuyucu. Son olarak cihazın 75Wh bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. Bu batarya 30 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.

ASUS Vivobook Pro 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Değer İşlemci Intel Core Ultra 9 285H Grafik Kartı NVIDIA RTX 4050 (6 GB VRAM), Ray Tracing, DLSS 3 RAM 24 GB LPDDR5x RAM (Maksimum) Depolama 2 TB PCIe 4.0 SSD (Maksimum) Ekran 15.6 inç OLED, 3K (2880 x 1620), 120Hz, 0.2ms tepki süresi Parlaklık 500 nit tepe parlaklık Renk Gamutu 100% DCI-P3, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 600 Bağlantı Wi-Fi 6E, RJ-45 Ethernet, Bluetooth 5 Bağlantı Noktaları Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, SD Kart Okuyucu Soğutma ASUS IceCool Pro (Çift fan, 5 ısı borusu, 3 hava çıkışı) MUX Switch Var (GPU performans/batarya önceliği) Özellikler ASUS DialPad, Copilot Key, 5MP IR Kamera (Windows Hello destekli) Ses Harman Kardon, Dolby Atmos hoparlörler Batarya 75Wh (30 dakikada %50 şarj) Ağırlık 1.8 kg Kalınlık 19.95 mm Fiyat 1.499 dolar

24 GB RAM ve 1 TB SSD depolamalı ASUS Vivobook Pro 15'in fiyatı ise 1.499 dolar. Diğer opsiyonların fiyatları henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ASUS Vivobook Pro 15 özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.