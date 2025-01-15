Asus Zenfone 12 Ultra Performans Testinde: İşte Özellikleri!

Ülkemizde aktif bir oyuncu olmasa da yurt dışında yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam eden Asus, Zenfone 12 Ultra modelini 6 Şubat tarihinde piyasaya sürecek. Geçtiğimiz yıllardaki lansmanlara kıyasla yaklaşık 1 ay erken gerçekleştirilecek olan bu etkinlik öncesinde cihaz performans testinde boy gösterdi.

Asus Zenfone 12 Ultra Geekbench Performans Testi

ASUSAI2501H model koduyla Geekbench performans testinde karşımıza çıkan telefon tek çekirdek testinde 3036 puan alırken, çoklu çekirdek puanı 9656 oldu. Skorlardan da tahmin edilebileceği üzere Zenfone 12 Ultra gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alıyor.

2025'in başlarında piyasaya sürülecek bir amiral gemisi cihazdan beklendiği gibi Android 15 ile çalışan telefon, 16 GB RAM'e sahip. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Zenfone 11 Ultra oyun odaklı özelleştirmeler dışında ROG Phone 8 Pro ile aynıydı. Benzer bir durumu Zenfone 12 Ultra'da da görme ihtimalimiz yüksek.

Yani aynı strateji izlenirse Zenfone 11 Ultra'ya kıyasla işlemci dışında sunulacak en büyük fark 300 mAh daha fazla kapasiteli batarya olacak.