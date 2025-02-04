OLED Ekrana Sahip ASUS Zenfone 12 Ultra'nın Görüntüleri Sızdırıldı

ASUS, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden yaptığı ASUS Zenfone 12 Ultra paylaşımıyla birlikte heyecan seviyesini artırmıştı. Bu kez telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

ASUS Zenfone 12 Ultra Etkileyici Tasarımı ile Öne Çıkıyor

Ortaya çıkan görüntülere göre ASUS Zenfone 12 Ultra modeli pembe, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Yuvarlak köşelere sahip olan telefon çok ince çerçeveleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Telefonun arka tarafında üç farklı kamera yer alıyor. OIS desteğine sahip ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Diğer iki kamera, ana kameranın yanında dikey şekilde konmlandırılmış. Arka yüzeyde ayrıca ASUS Zenfone logosu bulunuyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı oyun esnasında 144Hz'ye kadar çıkabilecek. Önceki sızıntıda telefonun 185Hz sunacağı söyleniyordu.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak telefonda 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM bulunacak. Arka yüzeyde 50 MP ana kameranın yanı sıra 32 megapiksel çözünürlüğünde 3x telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor.

Ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde bir kameranın bulunacağı iddia edildi. 5 bin 500 mAh batarya kapasitesine sahip cihazın 65W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyeceği öne sürüldü.

ASUS Zenfone 12 Ultra Çıkış Tarihi

ASUS Zenfone 12 Ultra modelinin 6 Şubat 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.