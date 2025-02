Sıra Dışı Tasarıma Sahip Nothing Phone (2a) Plus Türkiye’de!

Sıra dışı tasarıma sahip olan Nothing Phone (2a) Plus Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyat performans konusunda oldukça iddialı olan telefonda siyah ve gri renk seçeneklerinin yanı sıra "Community" isimli sürüm de mevcut. Peki, Nothing marka telefon neler sunuyor?

Nothing Phone (2a) Plus Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihazda yüzde 87,1 ekran gövde oranı mevcut.

IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunan telefon 161,7 x 76,3 x 8,5 mm boyutlarında. Corning Gorilla Glass 5 isimli ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda MediaTek Dimensity 7350 Pro işlemcisi bulunuyor.

Bu işlemci iki adet 3.0 GHz Cortex-A715 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihazda 256 GB depolama alanı yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine saihp geniş açılı kamera bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Plus Türkiye Fiyatı

Nothing Phone (2a) Plus modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Nothing marka telefonların tasarımını beğeniyor musunuz? En sevdiğiniz Nothing telefonu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.