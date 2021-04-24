Asus Zenfone 8 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Asus Zenfone 8 tanıtım tarihi belli oldu. Tayvan merkezli teknoloji devi, ilişkin resmi web sitesi üzerinden Zenfone 8 serisinin tanıtımına bir geri sayım başlattı. Geri sayım sıfırlandığında şirketin yeni cihazları tanıtılacak. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Asus Zenfone 8 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Zenfone 8 serisinin ne zaman tanıtılacağı uzun bir süredir çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, web sitesi üzerinden bir geri sayım başlattı. Böylece çok sayıda kişinin kafasında oluşan tanıtım tarihine ilişkin bazı soruları giderdi.

Teknoloji devi tarafından aktarılan bilgilere göre Zenfone 8 serisi, 12 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Etkinliğin yeni tip koronavirüs salgını nednei ile internet üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere salgın döneminde birçok firma, ürünlerini dijital ortamda düzenledikleri etkinlikler ile tanıttı.

Şirketin web sitesindeki geri sayımın üst kısmında kompakt boyuttaki cihazın büyük performans sunacağı ifadesi yer alıyor. Asus'un Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modeli tanıtması bekleniyor. Model isimlendirmeleri ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 12 serisine oldukça benziyor fakat bunun resmi olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Yani model isimlendirmeleri farklı olabilir.

Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan bilgilere göre Zenfone 8 serisinin muhtemel teknik özellikleri şu şekilde:

Zenfone 8 Mini Özellikleri

Ekran: 5,9 inç, OLED ekran (Samsung AMS667UU07), 120Hz

Çözünürlük: Full HD+

Kamera: 64 MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana kamera, 12,2 MP çözünürlüğünde Sony IMX663 ve 8 megapiksel telefoto sensör.

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 16 GB

Zenfone 8 Özellikleri

Ekran: 6,69 inç, OLED ekran (Samsung AMS667UU07), 120Hz

Çözünürlük: Full HD+

Kamera: 64 MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX663 24 MP OmniVision OV24B1Q ve 8MP OmniVision OV08A telefoto.

İşlemci: Snapdragon 888

Zenfone 8 Pro Özellikleri