Atatürk Filminden Yeni Gelişmeler: Amazon ve Netflix'te de Yayınlanacak!

Disney Plus'ın çekimlerini tamamladığı Atatürk dizisini yayınlamama kararının ardından kamuoyunda bu durum ana gündem hâline gelmişti. Bugün ise konuya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Disney Plus'ın Atatürk dizisinini yayınlamama kararının ardından ülkemizden yetkili isimlerin konuya müdâhil olması, dizinin iki part olarak filme dönüştürülmesi ve ilk olarak sinemada yayınlanması kararıyla sonuçlanmıştı.

Şimdi ise yeni yaşanan bir gelişmeyi Fatih Altaylı aktardı. Fatih Altaylı'nın aktardığına göre film yalnızca Türk sinemalarında değil, aynı zamanda Avrupa ve Doğu Asya'da da gösterime girecek ve bunun yanı sıra Amazon ve Netflix'te de yayınlanacak.

Atatürk Filmi Avrupa ve Doğu Asya Sinemalarında da Gösterime Girecek

Fatih Altaylı'nın konuya dair aktardığı gelişmeler şu şekilde:

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor. Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek. Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor."

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