Aras Bulut İynemli'den Atatürk Dizisi Hakkında Açıklama Geldi!
Disney+'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması sonrasında başroldeki Aras Bulut İynemli ilk açıklamasını yaptı. İşte detaylar!
Disney Plus'ın geçtiğimiz günlerde aniden Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması tüm ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü. Abonelerini kaybetmeye devam eden platformdaki dizide Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli de alınan bu karar ile ilgili soruları cevapladı.
Disney Plus Hesap Silme Nasıl Yapılır?
Dijital yayın platformu Disney Plus, hesap silme işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor ancak bu işlemden önce Disney Plus üyelik iptali adımlarının uygulanması gerekiyor.
Aras Bulut İynemli'den Disney+ Açıklaması
Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan ve birçok ünlü ismi bünyesine katan Disney Plus, 2023 yılında Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisini yayınlayacağını tüm dünyaya duyurmuştu.
Fragmanı da paylaşılan dizinin aniden yayınlanmama kararı alınması sosyal medyada her geçen gün tepkilerin de büyümesine neden oldu. Konuyla ilgili başrol oyuncusu da ilk kez açıklama yaptı.
Gazete Magazin muhabirlerine konuşan oyuncu: "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.
Atatürk Dizisinden Yeni Karar: İki Film Halinde Sinema ve Televizyonda Yayınlanacak!
Cumhuriyetin 100.yılına ithafen yayınlanması beklenen Atatürk dizinin ilk olarak Disney Plus'ta yayınlanacağı söylendi. Hatta dizinin ilk fragmanını platform kendi hesabından paylaştı.
Disney+ Abone Kaybetme Devam Ediyor
Geçtiğimiz haftalarda hem Türk yapımları aniden kaldırması hem de Atatürk dizisini yayınlamayacağını duyuran platform, globalde son 3 ayda 11,7 milyon abone kaybı yaşadı. 2023'ün üçüncü çeyrek raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının da 1 Temmuz'dan sonra %7,4 düştüğünü aktardı.
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