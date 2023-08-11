Aras Bulut İynemli'den Atatürk Dizisi Hakkında Açıklama Geldi!

Disney Plus'ın geçtiğimiz günlerde aniden Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması tüm ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü. Abonelerini kaybetmeye devam eden platformdaki dizide Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli de alınan bu karar ile ilgili soruları cevapladı.

Aras Bulut İynemli'den Disney+ Açıklaması

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan ve birçok ünlü ismi bünyesine katan Disney Plus, 2023 yılında Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisini yayınlayacağını tüm dünyaya duyurmuştu.

Fragmanı da paylaşılan dizinin aniden yayınlanmama kararı alınması sosyal medyada her geçen gün tepkilerin de büyümesine neden oldu. Konuyla ilgili başrol oyuncusu da ilk kez açıklama yaptı.

Gazete Magazin muhabirlerine konuşan oyuncu: "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

Disney+ Abone Kaybetme Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda hem Türk yapımları aniden kaldırması hem de Atatürk dizisini yayınlamayacağını duyuran platform, globalde son 3 ayda 11,7 milyon abone kaybı yaşadı. 2023'ün üçüncü çeyrek raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının da 1 Temmuz'dan sonra %7,4 düştüğünü aktardı.