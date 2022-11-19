Ateş ve Su'nun Aşkını Anlatan Filmden İlk Fragman Geldi

Ateş ve Su'nun aşkını konu alan Pixar ve Disney'in yeni filmi Elemantal'den merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Doğada bulunan dört element olan ateş, su, toprak ve havanın yaşadığı şehir Element City'i konu alan yeni filmde Ateş ve Su ilk kez beyaz perdeye taşınmış olacak.

Yayınlanan ilk fragmanda Element City'de yaşayan sakinlerin metro ile yolculukları sırasında Dünya'yı oluşturan elementlerin etkileşimi gözler önüne seriliyor. Fragmanda Ember adındaki ateş kadın ile Wade adındaki su erkeğin tanışmasına yer veriliyor.

Elemental İlk Fragmanı

Elemental filmi temelde birbirlerine dokunması mümkün olmayan bu iki elementin büyük aşkını konu alıyor. Pixar sevilen iki karakteri yine sağlam bir hikâye ile izleyicilere sunmayı amaçlıyor.

Filmde Ember karakterini Leah Lewis, Wade'i ise Mamoudou Athie seslendiriyor. Bu iki isim dışında seslendirme kadrosunda kimlerin yer aldığıyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

Ateş ve Su'nun aşkını konu alan Elemental filmi 16 Haziran 2023'te sinemalarda olacak. Peki sizin film hakkında düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.