Atı Kırbaçlamak Daha Hızlı Koşmasını Sağlamıyor

Avustralya'nın en ünlü at yarışı Melbourne Cup'ın bu yıl önceki yıllara göre yeni tip koronavirüsten ötürü biraz farklı olması bekleniyor ama çoğu insan bu farklılık kapsamında atların sağlığına ilişkin bir düzenleme olmayacağını ve atı kırbaçlamak gibi hiçbir canlıya uygulanmaması gereken eylemlerin her yarışta olduğu gibi bu yarışta da uygulanacağını öngörüyor.

Atı Kırbaçlamak, Ata Sadece Zarar mı Veriyor?

Jokeylerin çoğu yarışta diğer jokeylerin önüne geçerek birinci olmak için atı kırbaçlamak gibi zarar verici yöntemlere başvuruyor. Yarış atlarını hızlı koşmaya teşvik etmek için kırbaç kullanmanın çok büyük tehlikeleri bulunuyor. Atlara vurulan kırbaçlar senelerden beri tartışılsa da atlara vurulan kırbaçların önüne henüz geçilemedi. Öte yandan, Animals dergisinde yakın bir zamanda kırbaç kullanımının bir ırkın dinamiklerini tam olarak nasıl etilediğini belirlemek için yüzden fazla yarış raporunun ele alındığı çok önemli bir araştırma yayımlandı.

Animals'in yayımladığı araştırmada kırbaçların atı yönlendirmede, jokeyin güvenliğinde ve hatta atın hızı üzerinde hiçbir fark yaratmadığı sonucuna varıldı. Yapılan araştırma ile Racing Victoria'nın kırbaç kullanımı yalnızca gerekli olduğunca kullanılması ile başlayarak kademeli bir şekilde sona erdirilmesi planını destekleyen bilimsel bulgular sunuldu.

Racing Australia ve British Horseracing Authority gibi kamçı kullanmanın savunucuları, atı kırbaçlamak gibi bir eylemin güvenlik bakımından gerekli olduğunu ve atları yönlendirmeyi kolaylaştırdığını iddia ediyor. Atları kırbaçlamak için verilen başka bir gerekçe ise kırbaçlamanın atların daha hızlı koşmasını sağlaması. Atların kazanmasını isteyen taraflar her ne kadar bu savunmaların doğru olduğunu öne sürmeye devam etse de Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu'na göre hayvanın refahı yarış bütünlüğü için de oldukça büyük bir öneme sahip.

Geçtiğimiz yıllar boyunca yapılan araştırmalar, jokeylerin kırbaç kurallarına uymasını, kırbaç kullanımıyla atları veya jokeyleri yaralayan ve hatta öldürebilen düşüşler ile kırbaçlamanın acı verip vermemesi üzerine yoğunlaştı ancak bu zamana kadar yapılan araştırmaların çok az bir kısmında kırbaçların kullanılmasının gerçekten işe yarayıp yaramadığı soruldu.

Kamçının Kullanılmadığı At Yarışları Düzenlemek

Büyük Britanya'da 1999 yılından beri yalnızca ellerin ve topukların ön planda tutulduğu yarışlar yürütülüyor. Bu yarış serisinde jokeylerin kamçı taşımasına izin veriliyor ancak bu kamçılar sadece olası büyük bir çarpışmanın önüne geçmek için kullanılıyor. Jokeyler bu gibi felaketlerin haricinde yanlarında taşıdıkları kırbaçları kesinlikle kullanmıyor.

Yakın bir zamanda yapılan araştırmada kamçının kullanılmadığı bu at yarışı ile kamçının kullanılmasına izin verildiği yarışların karşılaştırılması yapıldı. Ocak 2017 ila Aralık 2019 arasında gerçekleşen 67 kırbaçsız yarış ile 59 geleneksel (kırbacın serbest olduğu) yarışlar kıyaslandığı araştırma, kırbaçlamanın atın hareketlerinde önemli bir fark oluşturmadığını göstermiş oldu.