Yapay Zekanın Riskleri Birçok Bölgede Farklı Algılanıyor

Yapay zeka hakkında olumlu ve olumsuz olmak üzere insanların şu an çeşitli görüşleri bulunuyor. Kimi insan bu teknolojinin insanlığın sonunu getireceğini düşünürken kimi insan insan yaşamını çok daha iyi bir hale getirebileceğini savunuyor. Yapay zekanın riskleri ile ilgili insanların düşünceleri üzerine yapılan bir araştırma ise bu düşüncelerin insandan insana değil bölgeden bölgeye değiştiğini gösteriyor.

Yapay Zekanın Riskleri Hakkında Her Bölgenin Farklı Görüşü Var

Yapay zekanın riskleri ile ilgili tartışmalar uzun bir zamandır sürekliliğini koruyor. Oxford Yapay Zeka ve İyi Yönetişim Komisyonu tarafından yapılan yürütülen araştırmanın verileri 2019 World Risk anketine katılan 142 ülkeden yaklaşık olarak 154.195 katılımcının verdiği yanıtlara dayanıyor. World Risk anketine katılan kişilerin tamamına makinelerin veya robotların karar verme kapasitesine sahip olup olmadığı ve önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapay zekanın insanlara yardım mı edeceği yoksa zarar mı vereceğine dair bir soru sorulmuştu.

Anketin sonuçlarına göre Latin Amerika ve Karayipler bölgelerindeki insanlar yapay zekanın faydadan ziyade zarar getireceğine inanıyor. Kuzey Amerika'da yer alan insanların %47'si ve Avrupa'daki insanların %43'ü Latin Amerika ile Karayipler bölgelerindeki insanlarla aynı görüşlere sahipti. Doğu Asya'nın yalnızca %11'i, Güneydoğu Asya'nın ise %25'i diğer bölgelerle aynı görüşü savundu.

Çin, insanların yapay zekanın riskleri hakkında daha olumlu düşüncelere sahip olduğu tek yer oldu. Ülkedeki katılımcıların yalnızca %9'u teknolojideki ilerlemelerin zararlı olduğunu düşünürken katılımcıların %59'u bu teknolojinin geleceği daha iyi hale getireceğini savundu.

Benzer çalışma, insanların yapay zeka hakkındaki görüşlerinin mesleğe göre farklılık gösterebileceğine işaret etti. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında inşaat, imalat ve hizmet çalışanlarının %40'ından fazlası yapay zekanın işleri için bir tehdit olduğunu düşündüğü görülüyor. Teknoloji hakkında olumlu düşünceleri olan insanların ise büyük bir çoğunlukla masabaşı işlerde çalıştığı öğrenildi. Masabaşı işte çalışanlara ek olarak çalışmanın verilerinden hareketle ofis çalışanların, doktorların, mühendislerin ve tarım işçilerinin de yapay zeka hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu söylenebilir.

Peki, siz yapay zeka hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce birçok insanın düşündüğü gibi dünyanın sonunu mu getirecek yoksa insanlara büyük faydası dokunan bir teknoloji mi olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.