Köklü Değişiklik: ATM Kullanımı ve Mobil Hatlara Yeni Kural Geliyor!

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ATM kullanımı, banka hesabı açma ve mobil hat aboneliğinde köklü değişiklikler yapılacak. Bu düzenleme ile birlikte güvenlik önlemleri artırılmış olacak.

Yeni Düzenleme Önemli Değişiklikler İçeriyor

Sputnik'teki habere göre ATM'lerdeki güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kişiler, para çekme ve para yatırma dahil olmak üzere hiçbir işlem yapamayacak. Bu kameraların kayıtları en az iki yıl süre boyunca saklanacak.

Düzenleme sadece ATM'lerle sınırlı kalmayacak. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem yapamayacak. Böylece sahte kimlik kullanımı önlenmiş olacak.

Telefon aboneliğine de sıkı denetimler uygulanacak. Mevcut abonelik kayıtları güncellenecek. Belirlenen süre zarfında güncellenmeyen hatların iletişime kapatılacağı belirtiliyor. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan hatlar devre dışı bırakılacak.

Türk vatandaşlar en fazla 3, yabancılar ise yalnızca bir mobil hat alabilecek. Cumhuriyet savcısı, hakim ya da mahkeme tarafından istenen belge ve bilgiler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içerisinde verilecek. Buna uymayan operatörler idari para cezası alacak.