Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor! Bunu Yapmayan Trafiğe Çıkamayacak

Hem taksicilerin hem de yolcuların güvenli seyahat edebilmesi için önemli bir kararın altına imza atıldı. Alınan karar doğrultusunda taksilerde araç içi kamera zorunluluğu getirildi. Bu uygulama çok yakında başlayacak.

Taksilerde Araç İçi Kamera Zorunluluğu Başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile birlikte Türkiye genelindeki tüm taksilere araç içi kamera zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme 1 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yolcu kısmının yanı sıra sürücü koltuğu da dahil olmak üzere aracın içini ve ön yol görüşünü kapsayacak şekilde kamera kaydı alınacak. Kamera taktırmayan taksicilerin araç muayenesinden geçemeyeceği ve bu nedenle çalışmaya devam edemeyeceği belirtiliyor.

Araç içi kamera kayıtları en az bir ay boyunca saklanacak. Taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları, kayıt süresini yeniden düzenleyebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli olduğu durumlarda kamera kayıtlarına ulaşabilecek.

Sabah'taki habere göre İstanbul'daki tüm taksilerin kamera sistemine geçtiğini söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "1 Mart'ta başlayacak muayene düzenlemesine İstanbul taksicileri olarak bizler hazırız. Tüm taksilerde kameralarımız takılı. Kamera olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve bu sebeple zaten çalışamıyorlar" dedi.

Ülke genelinde 120 bin taksi bulunduğunu belirten Aksu, bunların 20 bin 311 tanesinin İstanbul'da olduğunu ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: