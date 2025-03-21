Bayram Öncesi ATM Nakit İşlemleri Güncellendi

Yüksek enflasyondan ötürü bayram öncesi ATM'lere bir güncelleme geldi. Buna göre ATM'lerden nakit çeme limitlerine sınırmala getirilecek. Halihazırda pek çok bankanın ATM'si 10 bin TL para çekme limitine sahip. QR kod kullanarak çekilebilecek para miktarı ise 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor.

Özellikle Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere yapılan güncelleme kapsamında; yeni para çekme limiti 15 in ile 20 bin TL arasında güncellendi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş haberi bizzat duyurdu.

Para İhtiyaçlarınızı Bölerek Temin Edin

Kurtuluş, nakit planlamasının önceden yapılması konusunda vatandaşları uyarırken ATM'de gerçekleşen işlemlerde QR kod ve kart için ayrı ayrı limitler tanımlanmadığını da hatırlattı. Yani söz konusu artış, iki işlem türü için de geçerli. İlaveten para çekme işlemini bankada yapıyorsanız burada herhangi bir üst limit de bulunmuyor.

Kurtuluş, nakit ihtiyaçlarının birkaç güne bölünmesini tavsiye ediyor. Örneğin 20 bin TL çekim yapılması gerekiyorsa dört güne bölüp 5'er bin TL çekilmesinin daha konforlu olacağının altını çizdi.

Yakında Faiz İndirimi Gelebilir

Mart ayının bitmesine çok az kalmışken bu ayın ekonomik verileri belli olduğunda faiz indirimlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair karar verilecek. Enflasyonun gidiş yönüne bağlı olarak hem nakit araçlarına hem de kredi düzenlemelerine güncellemeler geleceği belirtildi. Kurtuluş, faiz indirimlerinin kredi kartı faizlerine yansımama ihtimalinin olmadığını ve Mart ayı beklendiği gibi geçerse ilerleyen zamanlarda faiz indirimi gelebileceğini vurguladı.