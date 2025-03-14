Benzine Yakın Zamanda Çifte İndirim Gelmişti: Bu Zam Bütün İndirimleri Silip Attı

Akaryakıt fiyatları son 10 günde inişli-çıkışlı tablolarla karşımıza çıktı. Geçen hafta 70 doların altına inen petrol, çarşamba günü başlayan yükselişle birlikte zam alarmını çaldırdı. Uzmanlar, "Bu dalgalanma sürerse yeni zamlara hazırlıklı olun" diye uyarıyor. Küresel piyasalarda Brent petrolün fiyatı 70,4 dolar seviyesine ulaştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları - 14 Mart 2025

Dün gece yarısından itibaren benzine 1,82 TL, motorine ise 0,05 TL zam yapıldı. Bu doğrultuda İstanbul Avrupa yakasında benzin 45,23 TL, motorin 45,41 TL, LPG 27,59 TL oldu. Anadolu yakasında ise benzin 45,08 TL, motorin 45,29 TL, LPG 26,99 TL olarak yansıdı.

Diğer büyük şehirlerde zamlı benzin fiyatları şöyle:

Ankara Benzin 45,78 TL Motorin 46,14 TL LPG 27,49 TL

