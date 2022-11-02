Yıllardır Beklenen Atomic Heart'ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Aylar önce PC, PlayStation ve Xbox konsollarına duyurulan aksiyon RPG oyunu Atomic Heart'ın nihayet çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca oyunun ilk günden Game Pass'e ekleneceği de açıklandı.

Duyurusundan bu yana gelen birkaç videoyla heyecanımızı körüklemeyi başaran Atomic Heart'ın çıkış tarihine dair bir bilgi ne yazık ki yoktu. Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile birlikte oyun resmî çıkış tarihine kavuştu.

Atomic Heart, Mundfish tarafından geliştirilen ve A Plague Tale: Requiem'in arkasındaki yayıncı olan Focus Entertainment tarafından yayıncılığı üstlenilen benzersiz bir aksiyon RPG oyunu olacak. Oyun bu zamana dek gelen videoları üzerinden en çok hızlı aksiyonu, ortamları ve en önemlisi, mevcut nesil konsollar için gerçekten göze çarpan grafikleri ile övülmüştü.

Atomic Heart, 21 Şubat'ta Çıkışını Gerçekleştirecek

Atomic Heart, 21 Şubat 2023'te PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkacak. Merakla beklenen oyun, Dead Island 2, Hogwarts Legacy ve daha fazlasının bulunduğu Şubat 2023'te çıkacak olmasıyla şimdiden Şubat ayının yoğun trafiğinde yerini almış durumda.

Çıkış tarihinin yanı sıra bir diğer önemli duyuru da oyunun ilk günden Game Pass'te yer alacak olması. Böylelikle Game Pass abonesiyseniz oyuna ekstra ücret ödemeden çıktığı gün erişebileceksiniz.