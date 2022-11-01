Xbox Game Pass Kasım Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft'un sevilen popüler hizmeti Xbox Game Pass servisine Kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Yakında zam geleceğinden bahsediliyor olsa da hâlâ uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Kasım ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

The Legend of Tianding (Cloud, Konsol ve PC)

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)

Kasım Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Ghost Song (Cloud, Konsol ve PC) – 3 Kasım

Football Manager 2023 (Cloud, Konsol ve PC) – 8 Kasım

Return to Monkey Island (Cloud, Konsol ve PC) – 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol) – 10 Kasım

Pentiment (Cloud, Konsol ve PC) – 15 Kasım

Somerville (Konsol ve PC) – 15 Kasım

Kasım Ayında Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar