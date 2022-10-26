Phil Spencer Açıkladı: Xbox Game Pass'e Zamlar Yolda

Uzun bir süredir ülkemizdeki kur artışına karşın oyun fiyatlarını sabitleyen Steam, geçtiğimiz günlerde geri adım atarak kuru yüksek bir fiyata sabitlemişti. Birçok oyuncu, yaşanan bu gelişmeden negatif olarak etkilendi. Bir diğer kötü haber de Xbox tarafından geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesine röportaj veren Xbox CEO'su Phil Spencer, yakın zamanda Xbox ürünlerinde fiyat artışı yaşanacağını açıkladı. Uzun süredir uygun fiyatıyla dikkat çeken Xbox Game Pass ve diğer Xbox ürünlerinden kayda değer bir zam bekleniyor.

Xbox Game Pass Almak İçin Hala Süre Var!

Steam tarafında yaşanan fiyat artışından sonra birçok kullanıcı çareyi yüzlerce oyunu oynayabildikleri Xbox Game Pass'te buldu. Ancak Phil Spencer'ın zam açıklaması Xbox Game Pass'te fiyat artışını ifade ediyor olabilir. Spesifik olarak bir hizmet veya ürün hakkında zam açıklaması yapmayan Spencer, Xbox ürünlerine genel olarak zam geleceğini belirtti.

Öte yandan bu üzücü haberi verirken oyuncuları da ihmal etmeyen Spencer, önümüzdeki Cadılar Bayramı ve Noel Bayramı sonrasına kadar herhangi bir zam gerçekleşmeyeceğini belirtti. Yani uygun fiyatlı olarak Xbox Game Pass almak için hala önünüzde birkaç ay var.