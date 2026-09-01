Sevilen Korku Oyununda İndirim Başladı! Fiyatı 950 TL Düştü

Steam, korku oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecek yeni bir kampanya başlattı. Platform bu doğrultuda korku temasını en iyi yansıtan yapımlardan birisinde indirime gitti. Peki indirime giren oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Silent Hill 2 Steam'de Kaç TL Oldu?

Silent Hill 2 için Steam’de yüzde 60’lık bir indirim kampanyası başladı. Bu son değişiklikle birlikte oyunun fiyatı 32,99 dolardan (yaklaşık 1.592 TL) 13,19 dolara (yaklaşık 636 TL) kadar düştü. Bu kampanyanın 15 Eylül’e kadar devam edeceğini belirtelim. Satın alıp almamaya karar vermeniz için önünüzde yaklaşık iki haftalık bir süre bulunuyor.

Silent Hill 2 Epic Games'te Kaç TL?

Maalesef Epic Games’te şu anda yararlanabileceğiniz bir indirim yok. Platformda oyunu satın almak için ödemeniz gereken tutar 1.617 TL seviyesinde. Epic Games’in geçmiş verilerini incelediğimizde en son indirimin 29 Temmuz’da yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle Silent Hill 2 için bir süre daha yeni bir indirim gelmesini beklemiyoruz.

Silent Hill 2 PlayStation'da ve Xbox'ta Kaç TL?

Silent Hill 2 PlayStation'da ve Xbox'ta indirim değil. Şu anda bu oyunu söz konusu mecralardan satın almak istediğinizde ödemeniz gereken tutar 2.499 TL. Ancak PlayStation'da durum biraz daha farklı. Eğer PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa oyuna bu ücreti ödemeden ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Silent Hill 2 Nasıl Bir Oyun?

Silent Hill 2, Bloober Team tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan üçüncü şahıs psikolojik korku oyunu. Yapımda ölmüş eşinden mektup alan James Sunderland olarak Silent Hill kasabasına gidiyorsunuz. Ancak kasabaya adım atmanızla birlikte kendinizi yaratıklarla ve tehlikelerle dolu bir ortamda buluyorsunuz. Buradaki amacınız bulmacaları çözmek, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak ve kasabadaki gerçeklerle yüzleşmek.

Silent Hill 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

Windows 10 x64 İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek (RAM): 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, AMD Radeon RX 5700 veya Intel Arc A750

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, AMD Radeon RX 5700 veya Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir)

50 GB kullanılabilir alan (SSD önerilir) Ses Kartı: Windows uyumlu ses cihazı

Windows uyumlu ses cihazı Not: Bu gereksinimlerle Full HD (1080p) çözünürlükte, düşük/orta ayarlarda kararlı 30 FPS hedeflenir.

Önerilen Gereksinimler