Uygun Fiyatlı Audi A2 e-tron Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Audi, 2000'li yılların başında sunduğu A2 modelini elektrikli olarak yeniden hayata döndürdü. Önceki yıllarda tartışmalı tasarımı ile pek de sevilmese de benzer tasarım çizgileri ile yollara dönmeye hazırlanan araç aerodinamik yapısı ile dikkat çekiyor. Görünen o ki Audi bu tasarım dilini yaklaşık 25 yıl erken kullanmaya başlamış.

Audi A2 e-tron'un Nasıl Bir Tasarımı Var?

Audi A2 e-tron daha ilk bakışta bizlere çok da sevilmeyen selefini hatırlatıyor. Eğimli tavan çizgisi ve dik bagaj kapağı ile bizleri 2000'li yılların başına götüren A2 ön bölümde çok daha modern çizgilere sahip. Ön tarafta dikdörtgen formlu ön ızgara ilk dikkat çeken detay olurken bu bölümün üst köşelerinde aracın aydınlatma elemanları gizleniyor. Izgaranın üst tarafındaki ince LED'ler ise gündüz farı ve sinyal görevini üstleniyor.

Aracın tasarımında öne çıkan en büyük nokta ise hiç kuşkusuz aerodinamik verimliliği. 0,24 Cd'lik sürtünme katsayısı ile oldukça iddialı olan Audi A2 e-tron bu sayede daha fazla menzil vadediyor. Alman üretici bu sürtünme katsayısına ulaşabilmek için aktif hava girişlerinden yararlanmış. Standart sürüşler sırasında kapalı olan bu hava girişleri, şarj olma ya da yüksek performanslı sürüşler sırasında açılarak bataryanın fazla ısınmasının önüne geçiyor. Audi ayrıca aracın tabanını tamamen düz tasarlayarak bu konuda da önemli bir avantaj sağlamış.

4,32 metre uzunluğu ile kompakt segmentte mücade edecek olan yeni Audi A2, 2.764 mm'lik dingil mesafesiyle de özellikle arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni modelin bagaj hacmi ise 396 litre ile sınıfının ortalamalarında kabul edilebilir.

Audi A2 e-tron'un İç Mekan Tasarımı Nasıl?

İç mekana geçtiğimizde çift ekran düzenine sahip kokpit bizleri karşılıyor. Elektrikli araçta 11,9 inçlik dijital gösterge paneline 12,8 inç boyutundaki dokunmatik ekran eşlik ediyor. Oldukça minimalist olarak tasarlanan iç mekanda aracın vites seçiciler ise direksiyonun arkasına yerleştirilmiş. Böylece orta konsolda daha çok alan sunan Audi A2 bu bölümde aynı anda iki akıllı telefonu 25W ile şarj edilmesine imkan tanıyor.

Yeni modelde ayrıca iç mekanda en çok dikkat çeken detay ise Fidlock adı verilen manyetik ve mekanik sabitleme sistemi. Bu sistem sayesinde bardaklık ve aracın şarj kablosu çantası gibi aksesuarlar kolayca istenilen yere taşınabiliyor. Alman üretici bu sistemin seri otomobil bir modelde ilk kez kullanıldığını belirtiyor.

Audi A2 e-tron'un Teknik Özellikleri Neler?

Audi A2 e-tron, Volkswagen ID.3 ve Cupra Born ile aynı altyapıyı paylaşıyor. 4 farklı güç seçeneği ve 3 farklı batarya ile sunulacak olan modelde tüm versiyonlar arkadan itişli olarak planlanmış durumda. Aracın giriş seviyesinde 170 beygir güç üreten motor, 52 kWh'lik batarya ile eşleştirilmiş. 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşan aracın menzil değeri ise 422 kilometre olarak açıklandı.

61 kWh'lik bataryaya sahip olan 190 beygirlik versiyon ise 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşabiliyor. Bu versiyonun menzili 515 kilometre olarak ifade ediliyor. 12,8 kWh/100 km'lik enerji verimliliği ile 645 kilometre menzil sunan versiyon ise Avrupa'da muhtemelen en çok satılan elektrikli araçlar arasında girecek. 84 kWh'lik batarya ve 231 beygir güce sahip olan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 7 saniye.

Daha fazla performans isteyenler için model gamının tepesinde 326 beygir güç üretebilen bir versiyon daha bulunuyor. 5,7 saniyede 100 km/s hıza ulaşan bu versiyon, 84 kWh'lik bataryası sayesinde 629 kilometre menzil sunabiliyor. Bu versiyonun maksimum sürati ise diğer versiyonların aksine 200 km/s olarak açıklandı. Audi verimlilik esasıyla tasarlanan diğer versiyonlarda 159 km/s'lik azami hız değeri sunuyor.

Audi A2 e-tron Türkiye'de Satışa Sunulacak Mı?

Audi, A2 e-tron modeli için önümüzdeki günlerde Almanya'da ilk siparişleri almaya başlayacak. Elektrikli modelin ilk teslimatlarının ise aralık ayında olması planlanıyor. Yeni modelin bu ülkedeki başlangıç fiyatı 38 bin 200 euro olarak açıklandı. Modelin diğer versiyonlarının fiyatlandırması ise motor gücü ile artacak şekilde 41 bin 900 euro, 48 bin 900 euro ve 51 bin 200 euro olarak sıralanıyor.

Gelelim asıl önemli noktaya. Audi yeni A2 e-tron modelini Türkiye'de de satışa sunma planları yapıyor. Alman üretici özellikle giriş seviyesi versiyonunu ülkemizde yüzde 25'lik ÖTV dilimine sokmak hedefinde. Şirket bu sayede elektrikli modelini oldukça agresif bir fiyat ile Türkiye pazarına sokabilir. Ancak bu konuda henüz net bir gelişme bulunmuyor. Elektrikli modelin yüzde 55'lik ÖTV diliminde ise ülkemizde satış şansı oldukça düşük.

Editörün Yorumu

Audi A2 e-tron sahip olduğu enerji verimliliği ile elektrikli otomobil pazarına gerçekten iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Yeni modelin özellikle 231 beygirlik versiyonu sahip olduğu menzil ile Avrupa'da önemli satış rakamlarına ulaşabilir. Diğer yandan Audi A2 e-tron'u ülkemizde ise ancak giriş seviyesi versiyonu ile görebileceğiz. Elektrikli