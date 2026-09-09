Gümrük Vergisinden Kurtuldu Türkiye'ye Geliyor: Yeni Dacia Spring

Avrupa'da elektrikli otomobilin giriş seviyesinde yer alan Dacia Spring ikinci nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatı ile Avrupa'da 200 binden fazla satış rakamına ulaşan küçük elektrikli otomobil şimdi yeni platformu ve yeni platformu ile iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Yeni model artık ülkemizde de satışa sunulacak.

Dacia Spring'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce Çin'de üretilmesi nedeniyle ülkemizde satışa sunulmayan Dacia Spring artık Avrupa'ya taşınıyor. Yeni model kardeşi Renault Twingo ile birlikte bundan böyle Slovenya'da üretilecek. Renault, ucuz elektrikli otomobilinin üretimini Avrupa'ya taşıyarak Çin'de üretilen araçlara yönelik uygulanan vergilerden de kaçmayı planlıyor. Üretimi Avrupa'da devam edecek olan aracın fiyatı ise beklendiği gibi artmış durumda.

Bu yılın başlarında birinci nesli ile Almanya'da yaklaşık 12 bin eurodan alıcı bulan Dacia Spring'in fiyatı yeni nesil ile birlikte 17 bin 900 euro (yaklaşık 1 milyon TL) seviyesine çıkacak. Ancak Dacia Avrupa'da Çin'de üretilen otomobiller için uygulanan vergilerin olası artışından kaçmış oldu. Bu durum en çok ise Türkiye'nin işine yarayacak gibi görünüyor.

Daha önce Çin'de üretilmesi nedeniyle fazladan yüzde 40 gümrük vergisine tabi tutulan Spring, üretiminin Slovenya'ya taşınmasının ardından ülkemizdeki ek gümrük vergisi yükünden de kaçınmış oldu. Dacia bu sayede uygun fiyatlı elektrikli otomobilini ülkemizde yüzde 25 ÖTV ve üzerine eklenen yüzde 20 KDV ile sunabilecek.

Dacia Spring bu sayede Avrupa fiyatı üzerinden hesapladığımızda ülkemizde 1 milyon 500 bin TL civarında bir fiyat etiketi ile sunulabilir. Ancak küçük elektrikli daha iddialı olabilmek adına ülkemizde ilk etapta daha uygun fiyattan satışa sunulacaktır.

Dacia Spring Ne Zaman Türkiye'de Satışa Çıkacak?

Dacia Spring Avrupa'da ilk olarak 2027 yılının başında yollara çıkacak. Spring'in ülkemizde gelmesi için ise bir süre daha bekleyeceğiz. Dacia, Avrupa'daki emisyon kısıtlamalarını yakalamak adına elektrikli aracını ilk etapta bu bölgede sunacak. Yeni elektrikli otomobil ülkemizde ise ancak 2027 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak. Yine Avrupa'daki emisyon kısıtlamaları nedeniyle aracın ilk etapta sınırlı sayıda ülkemizde sunulmasını bekleyebiliriz.

Dacia Spring'in Özellikleri Neler?

2030 yılına kadar üretilecek dört adet elektrikli Dacia modelinin ilki olan Spring, yeni neslinde markanın tasarım felsefesini yansıtıyor. Önceki tasarımının aksine daha köşeli hatlara kavuşan Dacia Spring, daha modern bir görüntü ile karşımıza çıkacak. Köşeli farlar ve onlarla uyumlu ön ızgara kaplaması ile gelen Spring arka bölümde de kare formlu fren lambaları ile sunuluyor.

Twingo ile aynı AmpR Small platformunu paylaşan yeni Spring, 3.850 mm uzunluğa, 1.740 mm genişliğe ve 1.490 mm yüksekliğe sahip. Selefine göre belirgin şekilde boyutları artan model bunu bagaj hacminde de hissettiriyor. 337 litrelik bagaj hacmi sunan modelde, arka koltuklar yatırıldığında ise bu değer 1.283 litreye kadar ulaşabiliyor. Dacia ayrıca elektrik kablosu için kaputun altında opsiyonel olarak 18 litrelik bir yükleme alanı daha sunuyor.

Dacia Spring İç Mekanda Neler Sunuyor?

Çin'deki üretim hattının Avrupa'ya taşınması ile uygun fiyat iddiasını kaybetme korkusu yaşayan Dacia Spring bu konuda bilgi-eğlence sistemi ekranından kurtularak ilk adımı atmış. Yeni elektrikli model giriş seviyesi Expression donanımında bilgi-eğlence sistemi ekranı yerine telefon tutacağı ile geliyor. Journey olarak adlandırılan üst donanımda ise 10,1 inçlik dokunmatik ekran kullanıcıları karşılıyor olacak. Yeni modelde 7 inçlik dijital gösterge ekranı ise standart olarak sunuluyor.

Dacia Spring'in Teknik Özellikleri Nasıl?

Yeni Dacia Spring, ön aks üzerinde yerleştirilen 82 beygir güç ve 175 Nm tork değerlerine sahip elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise 130 km/s olarak açıklandı. Bu küçük otomobilin gövdesinin altında 27,5 kWh'lik oldukça mütevazı bir LFP (Lityum-Demir-Fosfat) batarya bulunuyor.

Yeni Spring bu batarya ile birlikte WLPT döngüsüne göre karma olarak 250 kilometrelik menzil sunuyor. Ortalama bir kullanıcının günlük 21 kilometre yol yaptığını ifade eden Dacia, bu noktadan yola çıkarak yeni elektrikli otomobillerinin menzillerinin yeterli olduğu inancında. 50 kW hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 15'ten 80'e ulaşmasının 28 dakika sürdüğü ifade ediliyor. 7 kW'lik AC şarjda ise bu süre 2 saat 55 dakikaya çıkıyor.

Editörün Yorumu

Dacia Spring uzun yıllardır Avrupa'da elektrikli otomobile giriş kapısı olarak görülüyordu. Hiç de fena olmayan satış rakamlarına ulaşan model, Çin'de üretilen araçlara uygulanan yüzde 40'lık gümrük vergisi nedeniyle ülkemizde satışta değildi. Ancak şimdi aracın üretiminin Avrupa'ya taşınması ile artık Spring'i ülkemizde de görebileceğiz.

82 beygirlik elektrikli motoru ve 250 kilometrelik menzili ile şehir içi kullanım için oldukça uygun olan yeni nesil Spring, 1 milyona yaklaşan bir fiyattan sunulması durumunda yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Elektrikli model, evin ikinci arabası olmaya ve araba kullanmaya yeni başlayan kişiler için oldukça iyi bir seçenek olabilir.