Xiaomi'den 7.500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu POCO C95 Pro için geri sayım resmen başladı. Daha önce tasarımı ve bazı temel özellikleri sızdırılan modelin son olarak fiyat etiketi ortaya çıktı. Peki POCO C95 Pro ne kadardan satılacak? İşte merak edilen detaylar!

POCO C95 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son paylaşılan sızıntıya göre POCO C95 Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama versiyonu 220 dolara (10.665 TL) satılacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü ise 260 dolarlık (12.600 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Buna ülkemizde uygulanan vergiler de eklendiğinde bu fiyatlar sırasıyla 21.750 TL ve 25.705 TL’ye karşılık geliyor. Ancak şirket ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulayarak cihazı daha düşük fiyatlara da satabilir.

POCO C95 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Şu anda Xiaomi'den POCO C95 Pro'nun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama yok. Fakat geçmiş sızıntılara göre akıllı telefon bu ay veya en geç ekim ayında kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

POCO C95 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin Türkiye'de aktif bir marka olduğunu su götürmez bir gerçek. Hatta şirket an itibariyle C serisi adı altında POCO C81 Pro gibi bazı telefon modellerini de kullanıcılara sunuyor. Bu doğrultuda çok yakında çıkış yapacak POCO C95 Pro'nun de ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

POCO C95 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G91 Ultra

Helio G91 Ultra RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Editörün Yorumu

Telefonlara devasa ücretler ödemek istemeyenler için POCO C95 Pro’nun uygun bir seçenek olacağını düşünüyorum. Ancak sızdırılan bu fiyatın Türkiye için geçerli olacağını sanmıyorum. Eğer model ülkemize gelirse şirket yerel fiyatlandırma uygulayarak daha düşük fiyatlardan satışa sunabilir. Örneğin POCO C81 Pro ülkemizde 8–9 bin TL bandında satılıyor. POCO C95 Pro da bu kapsamda maksimum 15 bin TL gibi bir fiyatla raflardaki yerini alır diye tahmin ediyorum.