Audi A6 E-Tron Türkiye'de! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Alman otomotiv markası Audi elektrikli ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu hususta yeni elektrikli premium otomobili A6 E-Tron'u Türkiye'de satışa sundu. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan A6 modelinin yeni elektrikli versiyonu premium özellikleri ve performansı ile dikkatleri çekiyor. Peki yeni Audi A6 E-Tron tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Audi A6 E-Tron Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Motor Seçenekleri:

A6 e-tron: 210 kW (286 hp), 435 Nm

A6 e-tron Performance: 270 kW (367 hp), 565 Nm

A6 e-tron Quattro: 315 kW (428 hp), 855 Nm

Çekiş Sistemi:

Önden çekişli (baz model)

Dört tekerlekten çekiş (quattro versiyon)

Batarya Kapasitesi: 100 kWh net kapasite

100 kWh net kapasite Menzil (WLTP):

Sportback: 756 km’ye kadar

Avant: 720 km’ye kadar

Şarj Süresi:

%10 – %80 arası hızlı şarj: 21 dakika

Maksimum şarj gücü: 270 kW DC

Hızlanma (0–100 km/s):

Quattro versiyon: 5.9 saniye

Aerodinamik Sürtünme Katsayısı:

Sportback: 0,21 Cd

Avant: 0,24 Cd

Audi'nin elektrikli mobilite vizyonunu temsil eden A6 E-Tron markanın özel PPE platformunda geliştirilen ikinci modeli olarak satışa sunuldu. Sportback ve Avant olmak üzere iki farklı gövde tipiyle gelen model, kullanıcılarına hem dinamik hem fonksiyonel bir sürüş deneyimi vadediyor. Farklı motor seçenekleriyle sunulan A6 E-Tron, 286 beygirden 428 beygire kadar uzanan güç alternatifleriyle hem şehir içi hem uzun yol performansına yanıt verebilecek kapasitede.

Modelin teknik verileri, elektrikli araçlarda giderek önem kazanan menzil ve şarj süresi gibi başlıklarda da iddialı bir konumda olduğunu gösteriyor. WLTP ölçümlerine göre A6 Sportback versiyonu 756 kilometreye kadar menzil sunarken Avant gövde tipi 720 kilometreye ulaşabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 21 dakikada ulaşabilen batarya sistemi kullanım pratikliğini artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dış tasarımda sade çizgilerle entegre edilmiş aerodinamik detaylar, modelin görsel gücünü teknolojik alt yapıyla bütünleştiriyor. Ultra ince LED farlar, özel ızgara formu ve üç boyutlu arka aydınlatmalar, A6 E-Tron’un sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda estetik bir obje olarak algılanmasını sağlıyor. İç mekânda ise geniş ekranlar artırılmış gerçeklik destekli göstergeler dijital kumanda paneli ve entegre ses sistemleriyle yüksek teknolojiye odaklı bir yaşam alanı sunuluyor.

5 milyon 470 bin 771 TL'den satışa çıkan Audi A6 E-Tron Türkiye’de elektrikli otomobil segmentine yeni bir dinamizm kazandırmakla kalmıyor markanın gelecekteki ürün stratejisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lüks, performans ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bu model, elektrikli mobilitenin artık geçici bir trend değil kalıcı bir standart haline geldiğini gözler önüne seriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...