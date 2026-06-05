Audi'den Süper Otomobil: 1000 Beygir Lamborghini Motorlu Nuvolari Tanıtıldı

Bir döneme damga vuran Audi R8'in ardından süper otomobil pazarında sessizliğe bürünen Audi, Nuvolari ile yeniden sahneye çıktı. Adını 1930'larda Auto Union (Audi'nin öncü şirketi) için yarışan İtalyan sürücü Tazio Giorgio Nuvolari'den alan yeni süper otomobil, gücünü ise Lamborghini Temerario'dan alıyor.

Audi Nuvolari Kaç Beygir Sahip?

Selefi Audi R8'in ikonik atmosferik motorlarının aksine Nuvolari, 10.000 devir çevirebilen 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motora ev sahipliği yapıyor. Bu güç ünitesine 3 adet eksenel akılı elektrik motoru eşlik ederek aracı 1000 beygir güce ulaştırıyor. Bu değer Nuvolari'yi şimdiye kadar yollara çıkan en güçlü seri üretim Audi yapıyor.

Nuvolari'nin çift turbo beslemeli V8 motoru tıpkı Temerario'da olduğu gibi 800 beygir güç ve 730 Nm tork üretiyor. Tıpkı İtayan kardeşi gibi 3 elektrik motoruna ev sahipliği yapan Nuvolari, kombine olarak sunduğu güçte ise Temerario'nun önüne geçiyor. Nuvolari, motorunu ödünç aldığı 920 beygirlik Temerario'dan 80 beygir daha fazla güce sahip.

Audi Nuvolari'nin Ne Kadar Hızlı?

Audi Nuvolari, performans verileriyle de göz dolduruyor. Şirket tarafından açıklana verilere göre yeni süper otomobil 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.6 saniyede ulaşabiliyor. Bu 1000 beygirlik canavar 200 km/s hıza ulaşmak ise sadece 6.8 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Nuvolari'nin son süratinin ise 350 km/s'nin üzerinde olduğu açıklandı.

Temerario'nun 2.7 saniyelik 0-100 km/s ve 7.1 saniyelik 0-200 km/s hızlanma sürelerini düşündüğümüzde Audi, İtalyan kardeşini biraz kandırmış diyebiliriz. Audi Formula 1'e döneli henüz bir sezon bile olmadı ancak şimdiden F1 teknolojilerini markanın yeni süper otomobilinde görüyoruz.

Markanın quattro teknolojisinden başlayacak olursak; şirketin uzun yıllardır kullandığı dört tekerlekten çekiş sistemi Nuvolari için çok daha geliştirilmiş. Aracı sürekli olarak takip eden sistem, virajlardaki olası yol tutuş kaybını önceden tahmin edebiliyor. Bu şekilde her bir detayı işleyen sistem, motor gücünü sağa-sola ya da ön ve arkaya farklı şekillerde dağıtabiliyor.

Aktif aerodinamik sistemler de yine Audi'nin F1'den aldığı teknolojilerden bir tanesi. Aracın aktif arka kanadı; yüksek ve düşük yere basma kuvveti üreten iki farklı ayara sahip. Sürücler direksiyon üzerinde bulunan bir tuş yardımı ile bu yapı tıpkı F1'deki DRS sistemi gibi kontrol edebilecek. Bunun yanı sıra süper otomobilin alüminyum temelli altyapısı, F1'den edinilen tecrübelerle karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) ile güçlendirilmiş.

Yeni modelde ayrıca tıpkı F1 araçlarındaki gibi merkezden tek kilitli jantlara yer veriliyor. Aracın karbon seramik frenlerinin de yine F1 mühendisleri ile geliştirildiği ifade ediliyor. Önde 10 pistonlu kaliperle eşlik eden 420 mm diskler yer alırken, arka bölümde ise 4 pistonlu kaliperler 410 mm diskler ile eşleşmiş durumda.

Audi Nuvolari'nin Tasarımı Nasıl?

2025 yılında tanıttığı Concept C ile bizleri heyecanlandıran Audi, yeni tasarım felsefesini ilk olarak yeni süper otomobiline taşıyor. Yeni süper otomobil, Concept C'den aldığı köşeli tasarımı adeta selefi R8 ile birleştirmiş. Tıpkı R8 modelinde olduğu gibi geniş ön hava girişlerine yer verilen araç. ön bölümde bolca dikey tasarım elementine ev sahipliği yapıyor. Aracın kare formlu dört parçalı LED farları ise bizlere Bugatti Chiron'u hatırlattı.

Yan bölüme göz attığımızda yine tanıdık bir silüet bizleri karşılıyor. Geniş ön kapının bitimi ile beraber motoru besleyen geniş hava girişleri yer alıyor. Bir anda kesilen pencere çizgisi ile oldukça agresif ve fütüristik görünen Nuvolari, her cepheden tek bir bakışta ayırt edilebiliyor. Aracın büyük jantları da geniş çamurluklarını doldurmada oldukça iyi iş çıkarıyor.

Arka bölüme geçtiğimizde Lamborghini izleri görüyoruz. Stop lambalarının arasına yerleştirilen dikdörtgen formlu egzoz çıkışı bizlere diğer Lamborghini modellerini hatırlattı. Yine panjurlu motor kapağı da Lamborghini izleri taşıyor. Dört parçalı stop lambası ve bütük difüzörle tamamlanan arka bölümün geri kısmı ise güçlü motoru soğutabilmek için sadece ızgaralardan oluşuyor.

Audi Nuvolari İç Tasarımı Nasıl?

Yeni süper otomobilin iç mekanı tamamen sürücü odaklı tasarlanmış. Oldukça basit ve mümkün olduğunca az tuşa sahip olan iç mekanda sürücünün dikkatini dağıtmamak için her şey düşünülmüş. Alcantara kaplı bir direksiyonun arkasında dijital gösterge paneli yer alıyor. Orta konsolda oldukça basit yapılı, geniş ve açılı yerleştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ekranı yer alıyor. Aracın koltuklarının ise karbon yapılı ve oldukça hafif oldukları ifade edildi.

Audi Nuvolari Ne Zaman ve Kaç Adet Üretilecek?

Audi Nuvolari modelinin üretiminin 499 adet ile sınırlı olacağını duyurdu. Üretimine 2027 yılının ilk yarısında başlanması planlanan aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı. 450 bin dolardan başlayan ve talebe göre üretilen Lamborghibi Temerario'yu düşündüğümüzde Audi'nin benzer hatta daha üst seviyeden bir fiyatlandırma yapacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Audi Nuvolari, süper otomobil pazarına yeni bir nefes olacak gibi görünüyor. Diğer markalardan daha farklı bir tasarım benimseyen araç, hem görünüşü hem de performansı ile oldukça iddialı. Sunduğu performans ile kardeşi Temerario'dan daha önde olması da aracın diğer bir avantajı olacak.

Henüz Formula 1'e gireli 1 sene bile geçmemiş olan Audi'nin yeni süper otomobilinde böyle teknolojiler benimsemesi de oldukça sevindirici. Aracın rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceğini ise önümüzdeki yıllarda görebileceğiz. Umarız Audi, spor otomobill atağını Nuvolari ile bitirmez ve en azından bizlere yakın zamanda yeni bir TT modeli sunar.