Şimdiye Kadarki En Hızlı Toyota Corolla: GRMN Corolla

Toyota, performans odaklı hatchback modeli GR Corolla'nın şimdiye kadarki en ekstrem versiyonunu görücüye çıkardı. Yeni 2026 GRMN Corolla; daha yüksek tork, kapsamlı şasi geliştirmeleri ve Nürburgring'de elde edilen deneyimlerle geliştirilen aerodinamik parçalarıyla şimdiye kadarki en vahşi Corolla olma özelliği taşıyor.

Toyota GRMN Corolla Nasıl Geliştirildi?

Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilen GRMN Corolla, markanın "motorsporlarından doğan daha iyi otomobiller üretme" felsefesinin son ürünü olarak tanıtıldı. Daha önceki Gazoo Racing (GR) takısına ek olarak 'Meister of Nürburgring' ekini de alarak GRMN olarak anılan yeni model, çok daha agresif ve çok daha pist odaklı.

Model, standart GR Corolla'nın üzerine inşa edilirken özellikle pist performansını artırmaya yönelik çok sayıda geliştirme içeriyor. Yeni model, Japonya'daki Super Taikyu yarış serisi ile Almanya'daki Nürburgring pistinde yapılan testlerden elde edilen veriler doğrultusunda geliştirildi. Hâli hazırda oldukça etkileyici bir hot-hatch olan otomobil, şimdi ise tam bir koleksiyon ürünü olmuş gibi görünüyor.

GRMN Corolla'nın GR Corolla'dan Farkı Ne?

Kaputun altında GR Yaris modelinded de kullanılan 1.6 litrelik turbo beslemeli üç silindirli motor görev yapıyor. Ancak mühendisler özellikle orta devirlerdeki çekişi artırmak için motoru elden geçirdi. Maksimum gücü 304 beygir olarak kalan aracın maksimum tork değeri ise 400 Nm'den 410 Nm'ye yükseliyor. Japon üretici bu sayede viraj çıkışlarında daha güçlü ivmelenme vadediyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan model sadece manuel şanzımanla sunulacak.

Yapılan değişiklikler sadece kaputun altında sınırlı kalmıyor. Arka koltukları kaldıran Toyota, daha fazla karbon fiber parça kullanarak aracın ağırlığını yaklaşık 30 kilogram azaltmayı başardı. Bunun yanı sıra çamurluklardaki hava kanalları, ara çamurluktaki eklenti ve manuel olarak ayarlanabilen büyük arka kanat da modeli GR Corolla'dan ayırıyor. Toyota, bu bileşenlerin yüksek hızlarda daha fazla denge ve yere basma kuvveti sağladığını belirtiyor.

GRMN Corolla’nın Yol Tutuşu Nasıl İyileştirildi?

Toyota mühendisleri yalnızca motor ve aerodinamik üzerinde çalışmakla kalmadı. Araçta yeni amortisörlere yer veren marka özel yaylar ve yeniden kalibre edilen dört tekerlekten çekiş sistemi ile en iyi performansı hedefliyor. Ayrıca Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ve yeniden ayarlanan direksiyon sistemi sayesinde viraj performansının önemli ölçüde artırıldığı belirtiliyor. Uzun pist seanslarında motor performansını korumak için intercooler püskürtme sistemi de yeni modelde dikkat çeken detaylar arasında.

Toyota GR Corolla Özellikleri:

Toyota henüz GRMN Corolla'nın performans verilerini paylaşmadı. O yüzden sizlere fikir vermesi açısından GR Corolla'nın özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Motor hacmi: 1.618 cm³

1.618 cm³ Güç: 304 beygir

304 beygir Tork: 400 Nm

400 Nm Ağırlık: 1.480 kg

1.480 kg Boyutlar: 4.410 mm uzunluk / 1.850 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik

4.410 mm uzunluk / 1.850 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik 0-100 km/s hızlanma: 5 saniye

5 saniye Maksimum hız: 230 km/s

Toyota GRMN Corolla Türkiye'de Satılacak mı?

Toyota, 2026 GRMN Corolla'nın Japonya'da üretileceğini açıkladı. Sınırlı sayda üretilecek olan bu özel modelin ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Japonya ile Avustralya pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Toyota bir rakam vermedi ancak paylaşılan görsellerde vites kolu önündeki seri numarası 888 adetlik sınırlı üretime işaret ediyor. Bu özel aracın ülkemize gelip gelmeyeceğini ise henüz bilmiyoruz. Modelin fiyatı da henüz açıklanmış değil.

Editörün Yorumu

Toyota GRMN Corolla, pist odaklı karakteri, hafifletilmiş yapısı ve yarış otomobillerinden ilham alan mühendisliğiyle Toyota'nın şimdiye kadar ürettiği en iddialı hatch-back modeli olmaya hazırlanıyor. Özellikle viraj performansı ile öne çıkmasını beklediğim aracın dağ yollarında oldukça zevkli olacağını söylemek şimdiden mümkün.

Sınırlı sayıda üretilecek olması Toyota GRMN Corolla'yı daha da değerli hâle getirmiş durumda. GR Yaris'i ülkemize getirecek olan Toyota, GR Corolla'yı da ülkemizde sunabilir. Aracın en büyük dezavantajı ise sadece 18 cm³ ile ülkemizde yüksek vergi dilimine giriyor olması. 888 adetle sınırlı Toyota GRMN Corolla'yı da belki bir umut Türkiye yollarında görebiliriz.