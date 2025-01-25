Audi Q6 E-Tron: Kışın Bile Yolların Tozunu Attıracak

Otomobil devi Auido, Q6 E-Tron modeli kullanıcılarının sürüş keyfini artıracak özelliklerle donattığı yeni konseptini tanıttı.

Kış şartlarına özel olarak tasarlanmış daha yüksek bir gövde, genişletilmiş tekerlek yapısı ve güçlü motor sistemiyle dikkat çeken Q6 E-Tron Off-Road, Audi'nin arazi araçlarına yepyeni bir soluk getirecek.

Elektrikli Güç Yeniden Yorumlandı

Q6 E-Tron Off-Road konsepti, aracın gövdesini tam 6.3 inç yükseltiyor ve genişliğini 9.8 inç artırıyor.

Audi'nin bu tasarımı, "Quattro'nun yeniden yorumu" olarak tanımlıyor. Araçta her biri ayrı bir elektrik motoruyla çalışan dört özel portal aks var ve torku %50 artırarak 9,883 lb-ft gibi inanılmaz bir tepe tork değerine ulaştırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Q6 E-Tron'un tork değeri 6,638 lb-ft. Premium Platform Electric (PPE) platformu üzerine inşa edilen bu konsept, zorlu yokuşları 45 dereceye kadar tırmanabiliyor.

Ancak güvenlik için aracın maksimum hızı 173 km/saat ile sınırlandırılmış. Konsepti diğer bilimkurgu havasındaki konseptlerinden ayıran en belirgin özelliği ise gerçekçi ve pratik bir tasarımla düşünülmüş olması.

Buz Yarışında Görücüye Çıkıyor

Audi Q6 E-Tron Off-Road konsepti, 1 Şubat 2025'te Avusturya'da düzenlenecek FAT Uluslararası Buz Yarışı'nda sergilenecek.

Şirket ayrıca sosyal medya platformlarında da konseptin tanıtınımı yapacak ve özellikle kış şartlarında ekstra güvenlik sağladığını, performansından bir şey kaybetmediğini vurgulayacak.

Sizce bu konsept, gelecekte seri üretime geçerek Amerikan pazarında yer bulabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.