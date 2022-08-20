Audi Yeni Elektrikli Otomobili 'Activesphere'i Görücüye Çıkardı

Audi, Sphere konsept serisine dördüncü bir otomobil ekleyecek. İsminin Activesphere olacağı duyurulan yeni otomobile geçtiğimiz gün bir ön bakış imkânı sağlandı.

Activesphere, yerden yüksekliği ve kalın lastikleri olan şık bir coupe veya sedan gibi görünüyor. Daha önceki Grandsphere konsepti gibi görünse de otomobil her bakımdan arazi havasına sahip.

Activesphere'in 2023 Yılında Ortaya Çıkması Bekleniyor

Grandsphere, Skysphere ve Urbansphere konseptleri gibi Activesphere de elektrikli bir otomobil ve otonom sürüşü desteklemek üzere tasarlanmış. Oldukça fütüristik görünüyor ve iç mekânda Activesphere'in kardeşlerine benzer birkaç zarif tasarıma sahip.

Audi, şu anda Activesphere hakkında başka bir ayrıntı yayınlamadı ve uzun bir süre tam olarak kendisini göremeyeceğiz. Activesphere'in en erken 2023'ün başlarında ortaya çıkması bekleniyor ve şu an tek sahip olduğumuz şey geçtiğimiz gün yayınlanan görüntüden ibaret.

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