Avatar 2 Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Ünlü yönetmen James Cameron imzası taşıyan Avatar, 2009 yılında beyaz perdede yerini aldığında gişeleri sallamıştı. Yayınlandığı günden beri Avengers: Endgame gibi devasa projelerin önünde 2,939 milyar dolarlık gişe hasılatıyla yer alan yapımın devam filmi merakla bekleniyordu. Uzun süren bekleyiş sonrasında geçtiğimiz sene Avatar 2'nin çekimlerine başlandığı nihayet duyurulmuştu.

Yine usta yönetmen James Cameron imzasını taşıyacak olan yeni filmin adı Avatar: Suyun Yolu olarak açıklandı. 16 Aralık'ta beyaz perdelere gelecek olan filmden ilk fragman da bugün yayınlandı.

İşte Avatar: Suyun Yolu Fragmanı!

İlk filmden yaklaşık olarak 10 yıl sonrasını konu edinen Avatar: Suyun Yolu, ana kahramanımız Jake'in gizemli dünya Pandroda'daki yeni maceralarına odaklanacak. Yeni filmle birlikte ilk Avatar filminin ana karakterleri Jake ve Neytiri'nin çocuklarıyla da tanışma şansına erişeceğiz.

Bulutlar arasında havada yüzen adalara sahip olan Pandora'da bu sefer denizin sesine kulak vereceğiz. Filmin konusu hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da yine Pandora'yı tehdit eden güçlere karşı Na'Vi'nin mücadelesine konuk olacağız gibi duruyor.

16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek olan yapımın oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang ve Vin Diesel yer alıyor.