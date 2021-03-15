Avatar Yeniden En Çok Hasılat Yapan Film Oldu

Avatar bir kez daha en çok hasılat yapan film olarak ilk sıraya yükseldi. Avengers: Endgame filmini geride bırakan James Cameron'ın 2009 filmi, tüm zamanların en büyük gişe rekorunu kırarak büyük bir başarının altına imza attı.

En Çok Hasılat Yapan Film Artık Endgame Değil

Avatar bir kez daha tüm zamanların en çok kazanan filmi tacına erişti. James Cameron'un 2009 filmi, 2019'da seyircilerle buluşturulan ve 2,7 milyar dolar hasılat yaparak ilk sıraya yükselen Avengers: Endgame filmini geride bıraktı. Tüm zamanların en büyük gişe rekorunu yeniden eline alan filmin rekorunu uzun bir süre daha elinde tutacakmış gibi görünüyor.

Deadline, Avatar'ın Çin'de yeniden vizyona girmesi sayesinde hasılatının 2,798 milyar dolara çıkaracak hasar hasılat yaptığını bildirdi. Bu, 2009 yapımı filmin tekrardan birinci sıraya yükselmesi ve dünyanın en güçlü kahramanlarını içeren Endgame'i geride bırakması için yeterli miktardı.

Avatar'ın önümüzdeki birkaç gün boyunca Endgame'in önünde yer alacağı kesin görünüyor. Tüm zamanların en büyük gişe rekoru için mücadelenin devam ettiğini de unutmamak gerekiyor. Endgame'in Avatar'a kaptırdığı tacı geri alması hala mümkün. Disney'in Marvel filmlerini yeniden beyaz perdede göstereceği zaten biliniyordu. Dolayısıyla Endgame'in gelecekte Avatar'a kaptırdığı tacı yeniden almak için sinemalara dönmesi mümkündür.

Avatar 2009 Oyuncular

2009 yapımı Avatar filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almıştı:

Zoe Saldana (Neytiri)

Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine)

Giovanni Ribisi (Parker Selfridge)

Michelle Rodriguez (Trudy Chacon)

Stephen Lang (Albay Quaritch)

Sam Worthington (Jake Sully)

C. C. H. Pounder (Mo'at)

Joel David Moore (Norm Spellman)

Matt Gerald (Lyle Wainfleet)

Laz Alonso (Tsu'Tey)

Wes Studi (Eytukan)

Dileep Rao (Dr. Max Patel)

Jason Whyte (Cyro Vault Med Tech)

Avatar (2009) fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısı aracılığı ile izleyebilirsiniz.

Siz 2009 yapımı bu film ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Avatar hakkındaki görüşlerinizi ve filmin en büyük gişe rekorunu yeniden kırarak kısa bir süre öncesine kadar Endgame'in elinde tuttuğu taca yeniden kavuşması hakkında aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.