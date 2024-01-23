Avatar: The Last Airbender Dizisinin Fragmanı Yayınlandı!

İlk olarak 2005 yılında Nickelodeon’da yayınlanmaya başlanan Avatar: The Last Airbender’ın Netflix live-action uyarlaması için sayılı günler kaldı.

2010 yılında beyaz perdeye de uyarlanan Avatar, olumsuz yönde eleştiriler alınca iptal edilmişti. Avatar: The Last Airbender hayranlarına sevindirici bir diğer gelişme ise 2018 yılında Netflix’ten gelmişti.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan Avatar: The Last Airbender dizisi için resmi fragman yayınlandı. Elementinin efendisi ol sloganı ile paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Avatar: The Last Airbender Türkçe Altyazılı Fragmanı

Avatar’ın live-action dizisi, 22 Şubat 2024 tarihinde tüm bölümleri ile sadece Netflix’te yayınlanacak.

Dizide Aang rolü Gordeon Cormier, Katara rolü Kiawentiio Tarbell, Sokka rolü Ian Ousley, Zuko rolünü ise Dallas Liu canlandıracak. Yapımda, animasyon dizisinde yer almayan bazı sahnelerin olacağı da ortaya çıkmıştı.

Son olarak orijinal 3 sezondan oluşan Nickelodeon Avatar: The Last Airbender çizgi film serisinin de Netflix kütüphanesinde olduğunu ve Netflix kütüphanesinden izleyebileceğinizi de belirtelim.

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