Netflix'in Yeni Uyarlaması Avatar: The Last Airbender'in Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Netflix, sevilen Nickelodeon dizisi "Avatar: The Last Airbender"in 2024 yılında yayınlanacak olan canlı aksiyon uyarlamasının fragmanını yayınladı.

Popüler animasyon Nickelodeon dizisinin hayranlarının hatırlayacağı üzere "The Last Airbender" bir zamanlar birbirleriyle uyum içinde yaşayan ve her biri farklı bir element tarafından yönetilen dört ulusu konu alıyor.

Avatar: The Last Airbender Fragmanı

Avatar: The Last Airbender Konusu

Su. Toprak. Ateş. Hava. Uzun zaman önce dört ulus, uyum içinde yaşıyordu. Sonra her şey değişti. Aang'ın öyküsünün canlı aksiyon türünde uyarlaması 2024 yılında Netflix'te yayınlanacak.

Avatar: The Last Airbender Oyuncuları

Aang rolünde Cormier'in yanı sıra Katara'yı Kiawentiio canlandırırken, Sokka'yı Ian Ousley ve Zuko'yu Dallas Liu canlandırıyor. Kadroda ayrıca Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve General Iroh rolünde Paul Sun-Hyung Lee yer alıyor.

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