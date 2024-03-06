Avatar: The Last Airbender Dizisi 2 Sezon Daha Onay Aldı: Ne Zaman Yayınlanacak?
Netflix'te büyük bir beğeni toplayarak başarılara imza atan Avatar: The Last Airbender 2. ve 3. sezon onayı aldı. Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!
Netflix, dört ulusun (Su, Toprak, Ateş ve Hava) hikayesini tamamlamak üzere "küresel başarı" olarak adlandırdığı Avatar: The Last Airbender canlı aksiyon dizisini iki sezon daha yenileme kararı aldığını duyurdu.
2. ve 3. Sezon Ne Zaman Gelecek?
22 Şubat'ta Netflix'te yayınlanan Avatar: The Last Airbender'ın 1. Sezonu, yalnızca ilk 11 günde 41,1 milyon izlenme elde ederek Netflix'in İngiliz dizileri arasında bir numaraya yükseldi. Dizi, 76 ülkede bir numara, 92 ülkede ise ilk 10'da yer aldı.
Netflix, henüz 2. veya 3. sezonun yayın tarihini, oyuncu kadrosunu veya hikaye bilgilerini paylaşmadı. Ayrıca, sadece bir teaser dışında herhangi bir görüntü de yayınlamadı. Bölüm sayısı ve diğer ayrıntılar daha sonra açıklanacak.
2018'de duyurulan ve çok sevilen animasyon serisi Avatar: The Last Airbender'ın Netflix canlı aksiyon uyarlaması, başrollerde Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio Tarbell (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) ve Paul Sun-Hyung (Uncle Iroh) ile dikkat çekiyor.
Avatar: The Last Airbender Netflix'te Yayımlandı: İnceleme Puanları Şaşırttı!
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Avatar: The Last Airbender Netflix üzerinden yayımlandı. Peki, yeni Avatar dizisi beklentileri karşılayabildi mi? Sekiz bölümden oluşan ilk sezonun inceleme puanları belli oldu.
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