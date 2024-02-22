Avatar: The Last Airbender Netflix'te Yayımlandı: İnceleme Puanları Şaşırttı!
Yeni Netflix dizisi Avatar: The Last Airbender inceleme puanları ile şaşırttı. Peki, yeni dizi beklentileri karşılayabildi mi? İşte detaylar!
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Avatar: The Last Airbender Netflix üzerinden yayımlandı. Peki, yeni Avatar dizisi beklentileri karşılayabildi mi? Sekiz bölümden oluşan ilk sezonun inceleme puanları belli oldu.
Netflix Dizisi Avatar: The Last Airbender'ın İnceleme Puanları
Dijital yayın hizmetinin yeni dizisi izleyiciler ile buluştu. Bununla beraber dizinin inceleme puanları da açıklandı. Rotten Tomatoes puanı 21 incelemede 67 oldu. Albert Kim tarafından yaratılan yeni dizi IMDb'de ise 8,7 puana ulaştı.
Avatar: The Last Airbender Oyuncuları
- Gordon Cormier
- Kiawentiio
- Ian Ousley
- Dallas Liu
- Paul Sun-Hyung Lee
- Daniel Dae Kim
- Matthew Yang King
- Ken Leung
- Ruy Iskandar
- Elizabeth Yu
Popüler yapımın oyuncuları arasında Dallas Liu, Paul Sun-Hyung, Lee, Daniel Dae Kim, Matthew Yang King ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini ise Ian Ousley canlandırıyor.
Avatar: The Last Airbender Konusu
Savaş hâlindeki dünyayı kurtarabilmek için dört element gücünde ustalaşmaya karar veren Avatar'ın kendisini durdurmaya çalışan düşmanlar ile savaşması gerekir.
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