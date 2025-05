Avatar'ın Devam Filminde Şok Gelişme

Nickelodeon'un klasikleşmiş çizgi dizisinin devamı olan "The Legend of Aang: The Last Airbender" için üzücü haber geldi. Aang hayranlarının bekleme süresi biraz daha artaracak.

Paramount, filmin 30 Ocak 2026'da vizyona girmesini planlıyordu ancak yeni açıklamaya göre o tarih 9 Ekim 2026 olarak değiştirildi, yani tam 8 ay ileriye atıldı.

Aang'in yeni macerası orijinal dizideki olayların yıllar sonrasında geçiyordu. Seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Steven Yeun ve Eric Nam gibi isimler var. Yönetmen koltuğunda ise Lauren Montgomery oturuyor. William Mata da yardımcı yönetmen olarak görev alacak.

Mutant Hayhem 2 de Ertelendi

Bir başka erteleme haberi ise "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2" için geldi. Orijinal plan, filmi 9 Ekim 2026'da izleyicilerle buluşturmaktı ancak yeni vizyon tarihi 17 Eylül 2027 olarak duyuruldu. Yani tam olarak bir yıllık bir gecikme olacak.

Serinin ilk filmine imza atan Jeff Rowe, ikinci filmin yönetmenliğini ve ortak yazarlığını da üstleniyor. Üstelik filmle diziyi birbirine bağlayacak bir ara yapım olan Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles adlı iki sezonluk animasyon dizisi de Paramount+ platformunda yayınlanacak.

İlk filmde kaplumbağaları seslendiren Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu ve Brady Noon yeni projelerde de yer alacak.

PAW Patrol Vizyon Tarihi Öne Çekildi

Hayal kırıklığı yaratan erteleme haberlerinden sonra Paw Patrol: The Dino Movie filmi 1 hafta öne çekilerek izleyicilerin gönlünü alıyor.Normalde 31 Temmuz 2026'de vizyona çıkacağı planlanan film 24 Temmuz 2026'da görücüye çıkacak.

Seslendirme kadrosu ise yıldızlarla dolu; Jameela Jamil, Terry Crews, Paris Hilton, Snoop Dogg, Bill Nye ve Ron Pardo gibi isimler projede yer alıyor. Küçük izleyicilerin favori köpekleri Rubble, Zuma, Marshall, Chase, Rocky ve Ryder da yeni seslendirmelerle geri dönecek.