Rick and Morty 8. Sezon Fragmanı Paylaşıldı (Türkçe Alt Yazılı)

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Rick and Morty'nin 8. sezonu beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezona dair Türkçe alt yazılı bir fragman paylaşıldı. Tanıtım videosu heyecan seviyesini artırdı.

Rick and Morty 8. Sezon Fragman Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Rick and Morty'nin yeni sezonu için Türkçe alt yazılı fragman yayınlandı. 1 dakika 1 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, sekizinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne serdi.

Rick and Morty Konusu

Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve tornu Morty'nin maceralarını anlatıyor. İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 9,1 IMDb puanı ile dikkat çekiyor.

Rick and Morty 8. Sezon Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Rick and Morty'nin yeni sezonu 26 Mayıs 2025 tarihinde Max üzerinden yayınlanmaya başlayacak.